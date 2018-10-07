Сегодня жители 9-этажного дома по улице Мясникова, 2 в Тракторозаводском районе Волгограда пришли в изумление, наблюдая генеральную уборку во всех шести подъездах. Как сообщили ИА "Высота 102" собственники квартир, последние годы они сами моют подъезды, потому что ни дворника, ни уборщицы не видят здесь последние три года точно. Сегодня же вдруг все резко изменилось: вымыты все окна, перила, стены, появились лампочки, которые много лет не освещали лестничные площадки. Даже запенили дыры в крышках мусоропровода, о которых жильцы постоянно напоминали своей УК - ООО "УК ТЗР".

Оказывается, ларчик просто открывался. Как признались людям в управляющей компании, завтра ожидается приезд губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Он будет принимать работу подрядчиков, которые установили в доме новый лифт. Ремонтировали его почти 3 месяца, и вот теперь он готов к эксплуатации.

"Никто точно не знает, приедет к нам глава региона на самом деле или нет, но уже сам факт его возможного прибытия нас безмерно радует, - говорят жильцы многоэтажки. - Ну когда мы еще дождались, чтобы не только подъезды заблестели, но и двор привели в порядок. Вымели весь мусор, освободили мусорные баки, которые также месяцами не вывозились, несмотря на наши многочисленные жалобы".

Жители говорят, что если получится, они попросят завтра главу региона почаще наведываться в их дом, чтобы хоть таким образом управляющие компании начали наконец-то работать. А не только брать деньги с жильцов за услуги, которых они не видят ни месяцами, ни годами.