Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезон

Культура 07.10.2018 20:15
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07.10.2018 20:15
Сегодня, 7 октября, Волгоградская областная филармония встретила гостей новым концертным сезоном. Как сообщает ИА «Высота 102», любителей классического искусства ждет насыщенная репертуарная программа в 2018-2019 году. Первый концерт сезона – «Андрей Аниханов приглашает» собрал полный зал гостей, среди которых был и глава региона Андрей Бочаров. Именно губернатор год назад и предложил Аниханову возглавить Волгоградский академический симфонический оркестр во время кризисной ситуации в Волгоградской филармонии.
Напомним, прошлый год запомнился волгоградским музыкантам чередой отставок в руководстве ГУК «Волгоградская областная филармония» и угрозой прекращения функционирования творческих программ. Но главной головной болью участников оркестра было отсутствие главного дирижера. Очень быстро волнение оркестра передалось в СМИ и распространилось среди поклонников волгоградской областной филармонии.
Теперь, когда все коллективы и солисты в сборе, слушателям обещают более сотни новых программ, в том числе фестивальные и специальные проекты: от симфонической и народной музыки до классической и современной. Прошлый концертный сезон собрал около 80 тысяч зрителей, было отыграно более 120 концертных программ.
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