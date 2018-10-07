Новый дирижер Волгоградской областной филармонии открыл новый сезон

Сегодня, 7 октября, Волгоградская областная филармония встретила гостей новым концертным сезоном. Как сообщает ИА «Высота 102», любителей классического искусства ждет насыщенная репертуарная программа в 2018-2019 году. Первый концерт сезона – «Андрей Аниханов приглашает» собрал полный зал гостей, среди которых был и глава региона Андрей Бочаров. Именно губернатор год назад и предложил Аниханову возглавить Волгоградский академический симфонический оркестр во время кризисной ситуации в Волгоградской филармонии.

Напомним, прошлый год запомнился волгоградским музыкантам чередой отставок в руководстве ГУК «Волгоградская областная филармония» и угрозой прекращения функционирования творческих программ. Но главной головной болью участников оркестра было отсутствие главного дирижера. Очень быстро волнение оркестра передалось в СМИ и распространилось среди поклонников волгоградской областной филармонии.

Теперь, когда все коллективы и солисты в сборе, слушателям обещают более сотни новых программ, в том числе фестивальные и специальные проекты: от симфонической и народной музыки до классической и современной. Прошлый концертный сезон собрал около 80 тысяч зрителей, было отыграно более 120 концертных программ.