Борьба с коррупцией 07.10.2018 10:20
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07.10.2018 10:20
Какими правами обладают родители детей при устройстве в образовательные учреждения и как правильно дать отпор вымогателям денег – разъясняется в специальной памятке комитета образования Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», брошюру опубликовали в профильном разделе сайта администрации региона. Так, в агитке поясняется, что если заведующий детсадом за прием ребенка требует приобрести какую-то технику, или игрушки, то, «скорее всего, он просит взятку». Подать заявление на оформление в дошкольное учреждение, как отмечается в памятке, можно на сайте госуслуг, причем выбрать можно три любых садика, независимо от района регистрации.
Школу можно выбрать также абсолютно любую, как говорится в инструкции, даже если ребенок не имеет регистрации. Не взять в школу могут только по одной причине – нет мест. «Если директор или завуч предлагают Вам получить место за вознаграждение, намекая на отсутствие регистрации, просит купить в класс проектор, жалюзи, то, скорее всего, он просит взятку», - говорится в памятке.
В случае, если руководители образовательных учреждений вымогают деньги, как отмечено в материалах, нужно обращаться в полицию и профильный региональный комитет, а также звонить на телефон доверия ФСБ или Следственного комитета. Мелкая взятка в размере до 10 тысяч рублей может обернуться для нарушителя закона заключением в колонии-поселении на срок до одного года. Взятка в особо крупном размере (от 1 млн рублей) карается наказанием до 15 лет колонии строгого режима.
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