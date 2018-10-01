Жители Волгоградской области готовы просить президента Турции Эрдогана спасти исторический объект

Общество 01.10.2018 16:15
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01.10.2018 16:15
Жители городского поселения Петров Вал Камышинского района Волгоградской области задумались об обращении за помощью к президенту Турции Эрдогану с просьбой спасти исторический объект от затопления нечистотами. Как сообщили ИА «Высота 102» активисты, интересующиеся историей, речь идет о так называемом «Селимов-вале», появление которого в середине 15-ого века связано с Османской империей. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вопиющей ситуации – овраг в Петров Вале с зимы этого года из-за порыва на канализационном водоводе стало заливать фекалиями. Власти городского поселения сначала обещали устранить течь к концу июля этого года, затем перенесли этот срок на 30 сентября. Лишь на днях здесь появились рабочие, однако проблема к обозначенной дате так и не была решена.
Местные жители сообщили, что перестало течь из одного канализационного колодца, однако зловонные массы тут же потекли из другого. Все это стекается в овраг, рядом с которым живут люди. Все лето они вынуждены были жить, как в уличном туалете, и до сих пор овраг наполнен источающими зловоние отходами. А ведь этот объект является памятником культурного наследия федерального значения. Правда, местные жители внесли некоторую правку в данные, опубликованные информагентством. Так, ИА «Высота 102» рассказывало, что название Петров Вала Камышинского района связано с именем первого российского императора, который перед походом против турок летом 1695 года решил соединить реки Волга и Дон каналом.
Тогда соединились бы Каспийское и Чёрное моря. В связи с длительными военными действиями с Турцией каналу придавалось большое военно-хозяйственное значение. Однако работы так и не были доделаны.
Но местные жители уточнили – место, которое страдает от наплыва фекалий, тесно связано с так называемым «Селимов валом». Такой же канал между Волгой и Доном, оказалось, пытался вырыть Селим Второй – одиннадцатый султан Османской империи. Эти попытки были предприняты более чем за век до работ, начатых первым российским императором. Но через некоторое время турки были выгнаны казаками. Овраг, который сегодня представляет собой озеро из фекалий, и является историческим памятником, связанным с Османской империей, ныне - Турцией.
«Вот мы и решили, если власти городского поселения справиться не могут, может, президент Турции нам поможет?» - предположили местные жители.
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