С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"





"МК", 27 сентября 2018 года.

В новой графе за вывоз мусора с будущего года появятся пугающие цифры

Плата за вывоз мусора со следующего года резко возрастет. Комитет по экологии Госдумы на днях подтвердил: она увеличится даже не в разы, а в десятки раз.

«МК» разбирался, из-за чего это произойдет и можно ли предотвратить безумное повышение, защитив свой карман.

Раньше плата за вывоз мусора была включена в строку «Содержание и ремонт жилого помещения» наших платежек за ЖКУ.

Рассчитывалась она по квадратным метрам. Если у вас квартира 70 кв. м, вы платили вдвое больше семьи, которая живет в 35 метровой квартире. Хотя их там могло быть пять человек, а вас, может, всего двое и они таскали пакеты на помойку гораздо чаще вас.

С нового года вводится другой порядок, вроде бы более справедливый.

За вывоз мусора мы теперь будем платить по отдельной строке, а указанные в ней цифры будут рассчитываться не по квадратным метрам, а по количеству проживающих людей (для жилого помещения), а также работающих, учащихся или обслуживающихся (для учреждений и предприятий).

1) норматива накопления мусора, который устанавливают муниципальные власти;

2) тарифа на вывоз 1 кг мусора, который устанавливает региональный оператор — коммерческая компания, назначенная местными властями ответственной за весь мусор на своей территории.

Ожидаемое кратное увеличение «мусорной» платы объясняется повышением обоих параметров: и нормативов, и тарифов, которое скрывается под маской «более справедливого подхода».

Как мусорные нормативы бьют рекорды

Норматив накопления мусора — это количество мусора, которое образуется в результате жизнедеятельности одного человека в течение года. Нормативы устанавливаются отдельно для жилых помещений и для учреждений, контор и предприятий одинаковых категорий.

Каждый регион определяет нормативы для себя сам. Эта работа ведется с 2016 года — после того как вышло постановление правительства о том, каким образом это следует делать.

Для сравнения новых «мусорных» нормативов я выбрала 14 регионов: Московская, Владимирская, Омская, Ивановская, Ленинградская, Ростовская, Астраханская, Пензенская области, Камчатский край, Ставропольский край, Республика Алтай, города Киров, Тюмень и Калининград.

Самое удивительное в новых нормативах — огромная разница между мусорной продуктивностью аналогичных учреждений и предприятий в разных регио

Продовольственный магазин в Ставропольском крае по местному нормативу выносит на помойку 383 кг твердых коммунальных отходов в год с каждого квадратного метра общей площади магазина.

В Ростовской области — 297 кг. В Астраханской — 250 кг. В Калининграде — 165 кг. В Пензенской области — 84,2 кг. В Омской — 43,8 кг. А в Республике Алтай — всего 13,6 кг в год.

Притом что на Ставрополье и на Алтае совершенно одинаковые продуктовые магазины. И продукты там примерно одинаковые, и работа организована одинаково.

Почему же магазин в Ставрополье генерирует почти в 30 раз больше мусора, чем точно такой же магазин на Алтае? Конечно, одинаковые предприятия разных регионов могут отличаться по «мусорности» и на 50%, и даже на 80%. Но в 30 раз? Что-то невероятное.

Нормативы по детским садам вызывают не меньшее удивление.

Детсады Камчатского края, судя по местному нормативу, выбрасывают 186 кг мусора в год на одного ребенка. В Ставропольском крае — 181 кг. В Ростовской области — 177 кг. В Кирове уже только 61 кг. Во Владимирской области — 48 кг. А в Ленобласти один воспитанник дошкольного учреждения пополняет местную помойку всего на 43,5 кг мусора в год. В четыре раз меньше, чем на Камчатке. Почему? Непонятно.

От учащихся общеобразовательных заведений получается меньше мусора, чем от детсадовцев во всех регионах, кроме Калининграда.

В Калининграде от детсадовца получается 96 кг мусора в год, а от школьника/студента почему-то 130 кг.

В школах и колледжах Республики Алтай от каждого учащегося образуется 81,4 кг мусора в год, в Ставропольском крае — 68 кг, Ивановской области — 53 кг, Владимирской — 34 кг, а меньше всего опять в Ленобласти — 12,4 кг.

Школьник Ленобласти съедает пособия по пройденному материалу вместо того, чтоб выкинуть? Или школы там оборудованы печами и жгут отходы образовательного процесса, чтоб не носить на помойку? Благодаря чему от них образуется в семь раз меньше мусора, чем от школьников Калининграда? Нет ответа на этот вопрос.

Критическая разница мусорных нормативов для автозаправочных станций также не поддается никаким объяснениям.

На одно машино-место на АЗС в Ленобласти установлен норматив 1950 кг мусора в год. В Ростовской области — 1696 кг. В Ивановской — 1320 кг мусора. В Омской — 167 кг. В Пензенской — 28 кг.

А в Кирове одна АЗС независимо от количества машино-мест за целый год создает по нормативу и того меньше — всего 27,2 кг мусора. Как их сравнить с 1950 кг с одного машино-места в Ленобласти?

Да и вообще непонятно, почему на АЗС набирается такое огромное количество мусора. Там же нет никакого производства. Топливо заливается в цистерны. Потом переливается в транспортные средства. Откуда там мусор вообще?

С кафе и вовсе загадочная ситуация.

По нормативу Ставропольского края в каждом кафе региона с одного посадочного места образуется 543 кг мусора в год. В Ростовской области уже 446 кг. А в соседней с ними Астраханской — всего 53,8 кг.

Во Владимирской области — 244 кг, а в Омской — 162 кг. В Республике Алтай — 68 кг, в Кирове — 240 кг.

Неужели в разных регионах настолько по-разному готовят еду и варят кофе, что разница в количестве отходов получается в десять раз? Или в разных регионах люди едят по-разному: где-то съедают порции подчистую, а где-то все оставляют на тарелке? Дурацкое объяснение, но другого предложить не могу.

Как ни странно, парикмахерские в некоторых регионах по нормативам поставляют на помойку гораздо больше мусора, чем кафе. В Республике Алтай, как мы уже говорили, норматив для одного посадочного места кафе — 68 кг в год, а для одного места в парикмахерской — 227 кг.

Но откуда берется там мусор в таком огромном количестве? В кафе все-таки продукты, упаковка, отходы, бутылки, разбитая посуда. А в парикмахерской весь мусор — состриженные волосы, пустые флаконы от шампуня и тюбики из-под краски. Как там может набираться в три раза больше мусора, чем в кафе?

В Ростовской области норматив накопления мусора в парикмахерской невероятно высок — 680 кг в год с одного посадочного места. В Ставропольском крае — 507 кг. А в Астраханской — всего 32 кг. Сплошь лысые люди там, что ли, живут?

Закончим обзор кладбищами.

В Республике Алтай по нормативу с одного места на кладбище на помойку поступает 108 кг мусора в год. В Ивановской области — 85,7 кг.

Это астрономическое количество.

Как и у всякого человека, у меня есть могилы, куда я наведываюсь несколько раз в год. Поэтому вижу, что данные нормативы безумно завышены. С одной могилы ну никак не получится 108 кг мусора в год.

Эти нормативы были бы адекватными, если бы в одной и той же могиле каждый год хоронили кого-то нового, причем очень знаменитого. Тогда помойка постоянно наполнялась бы с этого места венками и гирляндами. Но так же не бывает.

Во Владимирской области кладбищенский норматив больше приближен к реальности — 5 кг мусора в год с одной могилы.

В Ставропольском крае — 12 кг. В Ростовской области — 10 кг. В Астраханской — 7,73 кг. В Ленинградской области самое удивительное — 0,45 кг в год. Полкило засохших цветов, выброшенных в контейнер на Пасху.

Маловато, но все-таки ближе к истине, чем 108 кг мусора в год.

Как надо считать мусор

Объяснения парадоксальным нормативам надо искать в постановлении правительства №269 от 2016 года, где подробно описывается порядок определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

Суть там кратко такая.

Чтоб определить нормативы накопления мусора в том или ином городе или районе, нужно первым делом выбрать на обследуемой территории участки поселений или городских округов, где проживает: а) 2% общей численности населения; б) 1%; в) 0,5%.

На каждом выбранном участке определяются три контейнерные площадки, куда носят мусор местные жители.

Семь дней подряд измеряется объем и вес отходов, которые набрались в контейнерах на этих девяти площадках за сутки. Данные по всем площадкам суммируются по дням недели: сколько прибыло мусора в понедельник, вторник и т.д.

Провести такие измерительные серии нужно четыре раза — зимой, весной, летом и осенью.

Потом полученные данные складываются, к ним прибавляются какие-то дельты, а суммы делятся на дни и количество проживающих в округе людей. В итоге по формулам, указанным в постановлении, подсчитывается, сколько мусора в среднем продуцирует человеческая особь на данной местности в течение года. Это и есть норматив накопления мусора.

В постановлении указывается, что контейнерные площадки для замеров следует выбирать дифференцированно: не только по численности населения, но и по категориям объектов, возле которых они стоят. Есть, например, в поселке больница — обязательно возле нее надо исследовать контейнер. И возле школы. И возле детсада. И возле магазина.

Выбранные для замеров контейнеры должны содержать мусор, производимый всеми категориями граждан и организаций.

Соответственно, и нормативы должны подсчитываться отдельно для жилого фонда и для разного типа учреждений и предприятий. Тогда получится объективная картина.

Как на самом деле считают мусор

У нас объективной картины не получилось, скорее всего, потому что порядок определения нормативов в регионах не выполнялся.

Власть объявляла конкурс на проведение работ. Кто-то его выигрывал. Но не для того, чтоб ходить по помойкам и взвешивать вонючий мусор, как требуется в постановлении правительства. Понятно, что такое интересное занятие поручалось местным дворникам из стран Средней Азии. Что там они замеряли, бог ведает. Но в итоге нормативы рисовались наверняка на глазок. Поэтому мы и видим сейчас такой фантастический разброс между ними.

Где-то они, может, и справедливые. А где-то совершенно несправедливые, завышенные в десятки раз. Поэтому, когда они будут помножены на тарифы региональных операторов, мы увидим в платежках ошеломительные суммы.

Как устанавливают тарифы

Нормативы накопления мусора установлены не везде — в Москве, например, они будут известны только к концу года.

И тарифы тоже установлены не везде. Как объяснил «МК» председатель Комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов, согласованы они пока только в 20 регионах. В остальных регионах желаемые значения переданы регоператорами в тарифные центры, но пока не утверждены.

Размер тарифа в принципе зависит только от расстояния, на которое надо увозить мусор.

Если свалка в 10 км от поселка, тариф для его жителей должен быть низким. А если до свалки 200 км, он будет высоким.

Депутаты, однако, считают, что помимо транспортировки мусора в тарифы зачастую включаются еще и меркантильные интересы местных властей — доля, которую они хотят получать от вывоза ТБО.

Доля эта маскируется под «инвестиции в предприятия по утилизации мусора». Мол, региону же надо строить такие предприятия? Вот мы и будем собирать на это деньги с граждан посредством повышенных тарифов. Пусть население не только платит за транспортировку своих ТБО, но и вкладывается в строительство предприятий по его переработке.

Подобные рассуждения — обман и блуд.

Мусороперерабатывающие предприятия — это частный бизнес. Частные предприятия строятся за счет их владельцев, а не за счет налогоплательщиков. Тем более наш мусор — сырье для этих предприятий. Их владельцы извлекают из него прибыль. Поэтому не люди должны им платить за то, чтоб они забрали мусор, а наоборот: владельцы мусороперерабатывающих предприятий должны покупать мусор у населения.

Понимая опасность несправедливого тарифообразования, Комитет по экологии Госдумы сейчас пытается привлечь к «мусорным» тарифам внимание Федеральной антимонопольной службы и Министерства природных ресурсов.

Пока, правда, безуспешно. Хотя откладывать проблему уже некуда.

Как мы уже говорили, новый порядок оплаты вывоза мусора вступает в действие через три месяца, 1 января 2019 года. Если ФАС и Минприроды так и не пошевелятся, платеж за вывоз мусора в ряде регионов с нового года увеличится в 50 с лишним раз.

«Рекорд поставлен Красноярским краем. Здесь прогнозный платеж в Туруханской технологической зоне на семью из трех человек увеличится с 230 до 13 тысяч рублей, то есть возрастет на 5,5 тысячи процентов, или в 56 раз, — говорит Владимир Бурматов. — В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа такая же семья с нового года будет вынуждена заплатить две с лишним тысячи рублей вместо прежних 63 рублей, то есть в 33 раза больше. В Республике Ингушетия платеж вырастет в 18,5 раза, в Нижегородской области — почти в 17 раз, в Харабалинском районе Астраханской области — в 9,6 раза, в Курганской области — в 8 раз, в Юрлинском муниципальном районе Пермского края — в 6,6 раза, в Республике Коми — более чем в 5 раз, в Иркутской области — в 4,4 раза, в Воронежской области, в городском округе Нововоронеж, платеж для семьи увеличится в 4 раза».

Как платить за мусор по справедливости

Повторим, что размер платежа за вывоз мусора зависит от двух параметров — тарифа и норматива накопления.

Если с завышенными тарифами должны разбираться ФАС и Минприроды, то укротить абсурдные скачки нормативов может только прокуратура, на что мы очень надеемся.

«С учетом того, что для большинства наших граждан эта строчка вообще будет новой в платежке, поскольку раньше в большинстве регионов этот платеж входил в «содержание и ремонт жилого помещения», можете себе представить, какую реакцию это вызовет?» — говорит Владимир Бурматов.

Мы очень хорошо себе это представляем и не хотим проверять, совпадут ли представления с реальностью, поэтому призываем власти немедленно взять «мусорную» строку в платежках под свой контроль.

Хотя понимаем, что по-настоящему справедливой суммы у нас в этой строке все равно не будет.

Для справки.

Чтобы взимать плату за избавление от мусора по справедливости, нужны счетчики ТБО. Такие же, как те, что считают потребленную нами воду и электричество.

Подходишь к контейнеру во дворе, всовываешь в щель карточку типа банковской, кладешь на крышку люка свой пакет с мусором. Крышка — весы. Пакет взвешивается, вес сбрасывается на карточку, а пакет с мусором падает в контейнер. Когда надо платить за мусор, владелец карточки заходит в личный кабинет на сайте регоператора, смотрит, сколько он за месяц накидал в контейнер, и платит соответствующую сумму.

Когда-нибудь так, наверно, и будет. Но не сейчас.