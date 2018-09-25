В Волгограде метизный завод исчезает с лица земли





Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей, больше известный как метизный, начали сносить с лица земли. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», уже разрушены несколько цехов и зданий, расположенных ближе к железной дороге. Пока территория не очищена от завалов, однако уже вплотную к снесенным цехам подступает стройка – здесь возводятся жилые дома. Напомним, несколько лет на территории уже давно не функционирующего завода уже появился еще один жилой комплекс. А бывшее административное здание ВЗТДиН выкуплено под различные офисы и клинику. К слову, во время проведения чемпионата мира по футболу в Волгограде часть завода, которая «смотрит» на проспект Ленина, стыдливо прикрыли рекламными баннерами. Ведь стадион находится практически рядом с почившим в бозе заводом, вид которого мог бы вызвать недоумение у туристов.