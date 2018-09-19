В Волгограде поставщика воды наказали за "коньяк" в квартирах элитной многоэтажки









Организацию, снабжающую горячей водой жильцов многоэтажного дома №2а по улице Калинина, известного как ЖК "Волжские паруса", наказали за некачественную горячую воду. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, административное расследование было проведено по жалобе одного из жильцов. О ситуации с горячей водой в "Волжских парусах" ИА "Высота 102" подробно рассказывало в публикации "В элитной многоэтажке Волгограда из кранов течёт "коньяк" и "шампанское"

По результатам расследования Роспотребнадзора на основании постановления Центрального районного суда Волгограда к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде) была привлечена ресурсоснабжающая организация ООО "Газпром теплоэнерго Волгоград". Однако поставщик услуги обжаловал это решение в Волгоградском областном суде, который оставил его без изменений.

Сообщается, что в настоящее время ресурсоснабжающая организация принимает меры по устранению причин подачи горячей воды неудовлетворительного качества в жилой дом по ул. Калинина, 2а.



