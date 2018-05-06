В элитной многоэтажке Волгограда из кранов течёт «коньяк» и «шампанское»





Специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области признали факт несоответствия СанПиН горячей воды, которая течет из кранов жилого дома по ул. Калинина, 2а в Волгограде, больше известного как ЖК «Волжские паруса». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на заключение ведомства. Между тем, для жителей дома заключение специалистов – вовсе не открытие. Почти год в квартирах высотки «Волжские паруса» из кранов с горячей водой течёт у кого тёмно-коричневая, а у кого и цвета шампанского вода. Многочисленные обращения жителей с жалобами в ТСН на качество «золотой воды» заканчивались, по словам жильцов, объяснениями представителей управляющей организации: «Город подаёт нам такую воду». Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы дома, таким оправданиям они не верят, потому что на входящую воду с магистральных водоводов в жилом доме на средства жильцов были установлена система очистки, причем фильтры меняются каждый месяц. Стоимость каждой замены составляет порядка 10 тысяч рублей. Кроме того, если бы виновны были городские сети, то из крана с холодной водой тоже текла бы бурая жижа, а к цветности питьевой воды у жильцов претензий нет. Собственники элитных квартир считают, что источник их бед находится в автономной частной котельной, которая строилась исключительно под этот дом. «Котельная, по сути, ввела нас в кабалу, у нас, жителей, нет выбора и мы обязаны только у них покупать горячую воду, какого бы ужасного качества она ни была.





При этом мы платим за эту ржавую жижу очень высокую цену», -- возмущена одна из жителей высотки Екатерина. – Вся наша сантехника в ржавых подтёках с известковым налётом, зубные щётки с коричневым отливом, но самое страшное, что в этой воде мы вынуждены купать детей. Как это аукнется на их здоровье, неизвестно». Жильцы создали вайбер-чат, в котором размещают фотографии с водой из крана и свои комментарии. Один из участников форума написал: «Мне 30 лет, вредных привычек нет, за здоровьем слежу, правильное питание, и тут вдруг камни в почках. Полгода назад был здоров. Причина – плохая вода. Был в шоке, дома фильтры, воду кипятим, но эта горячая со странным жёлтым налётом… ». Жильцы дома настояли на проведение экспертизы Роспотребназдора, которая подтвердила видимый невооруженным глазом факт, что подаваемая в квартиры горячая вода не соответствует по показателям цветности нормативам СанПиНа. При этом забор проб экспертами Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области проводился как на выходе из котельной, так и с точки, где вода входит в дом. Это подтвердило несостоятельность доводов представителей котельной о том, что вода окрашивается из-за ржавых труб в доме. «У нас дом строился только из высококачественных материалов, в том числе и коммуникации. И даже если предположить, что в оцинкованных трубах возникли ржавые точки, то они не могли бы так густо окрасить потоки горячей воды в многоэтажном доме», -- говорит жительница дома Екатерина.

В Роспотребнадзоре за подачу несоответствующего СанПиНу ресурса, по идее, должны завести административное дело в отношении котельной и передать его в суд. Жильцы переживают, что владельцы котельной будут наказаны всего лишь штрафом, а ржавая вода продолжит течь из кранов.



