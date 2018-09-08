Расследования

"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда

Расследования 08.09.2018 20:23
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08.09.2018 20:23


Известный волгоградский спортсмен и бизнесмен Владимир Поташкин, выступая в судебных прениях, заявил о своей невиновности, сообщает ИА “Высота 102”. Он также просил рассматривать конфликт в ресторане “Houdini” как драку, в которой участвовали обе стороны. Напомним, самого Поташкина, а также его товарищей - Дмитрия Исмаилова и Сергея Янина обвиняют в вымогательстве 4,2 миллиона рублей у коммерсанта Сергея Родионова. По данным следствия, в случае отказа от выплаты, они угрожали знакомому Родионова – фермеру Юрию Костенко избиением и уничтожением сельхозтехники. Также Поташкину предъявлено обвинение в причинении Родионову легкого вреда здоровью, а Дмитрию Исмаилову -  в побоях, нанесенных последнему. Это произошло во время драки в ресторане “Houdini”, случившейся летом прошлого года. 
Отметим, что сейчас процесс находится на стадии судебных прений. После того, как свидетели дали показания, были озвучены собранные следствием доказательства, а гособвинение сообщило о том, на каких наказаниях настаивает, слово предоставили  обвиняемым и их адвокатам. 
В пятницу свою позицию озвучили сам Владимир Поташкин и его защитник. Они утверждают, что вымогательства не было. Деньги от фермера получал сам потерпевший Родионов, за что обещал тому помочь “решить вопрос” со спорным земельным участком. При этом Родионов говорил фермеру, что в процессе “решения вопроса” участвует Поташкин. В то же время встречи фермера с Поташкиным и Яниным проходили в спокойной обстановке и без угроз. Сам фермер, выступая в суде, подтвердил, что угроз от обвиняемых не получал, а Сергей Янин был у него в гостях и общались они по-приятельски.
Говоря о драке в ресторане, адвокат Владимира Поташкина подчеркнул, что у его подзащитного не было намерений конфликтовать с Родионовым. И до того момента они хорошо общались: вместе тренировались, в одной компании посещали сауну и спортбары. По словам защитника, сославшегося на анализ записей камер видеонаблюдения, в тот вечер потерпевший даже не попытался уйти из ресторана. При этом сам Родионов утверждал, что тогда уже чувствовал угрозу, исходящую от Поташкина. Ранее, на одном из заседаний суда, Владимир Поташкин рассказал, что драка началась, когда Родионов заявил ему о том, что, возможно, причастен к покушению на него. Напомним, весной 2016 года во Владимира Поташкина стреляли, и он был ранен. 
По сведениям информагентства, сам Сергей Родионов от участия в прениях отказался, вместо него выступил его адвокат. 

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