На громком процессе по делу волгоградского кикбоксера показали “кино”

Расследования 16.08.2018 11:53
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16.08.2018 11:53
К исследованию доказательств приступили в Дзержинском районном суде Волгограда по громкому процессу известного кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина и двоих его товарищей. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, накануне здесь изучали видеозапись драки Владимира Поташкина и Сергея Родионова в ресторане “Houdini”, которая произошла летом прошлого года. Правда, видеоролик был представлен не оригиналом, а в виде копии, выложенной в интернет одним из СМИ. При этом на разбор видеокадров записи длительностью около четырех минут ушло около полутора часов. Затем приступили к изучению записей с каждой видеокамеры по отдельности.
Сначала пояснения по поводу происходящего на видео дал потерпевший - бизнесмен Сергей Родионов. По его словам, уйти от конфликта он не мог. Однако позже, отвечая на вопросы, признался, что выйти из заведения он и не пытался. Родионов также утверждает, что Поташкин, которого бизнесмен опасался, его оскорбил. Как именно, коммерсант не пояснил. Также не смог Сергей Родионов ответить и на ряд других вопросов, которые задавали ему судья и обвиняемые, так как, по его словам, уже забыл некоторые детали.
Владимир Поташкин, в свою очередь, рассказал, что конфликтовать с бизнесменом он не собирался. Драка же, утверждает он, началась из-за следующего краткого диалога:
“Родионов: Тебя тогда не дострелили, другие дострелить могут (речь, по-видимому, идет о покушении на Владимира Поташкина в марте 2016 года - прим.ред. “Высота 102”)
Поташкин: Ты имеешь к этому отношение?
Родионов: Может быть…"
После этого Поташкин и ударил Родионова. В конфликт вступил Дмитрий Исмаилов, принял в нем участие также знакомый Сергея Родионова, который достал пистолет (по имеющимся данным, он оказался пневматическим, однако об этом стало известно позже - прим. ред. ИА "Высота 102").
В тоже время еще один мужчина старался разнять дерущихся и решить конфликт мирным путем.
Напомним, Владимира Поташкина, Сергея Янина и Дмитрия Исмаилова обвиняют в вымогательстве денег у коммерсанта Сергея Родионова. А Поташкина и Исмаилова также в причинении ему легкого вреда здоровью и побоях.
К слову, на одном из прошлых заседаний свидетель обвинения – фермер Юрий Костенко рассказал, что он передавал деньги Сергею Родионову, который должен был обеспечить охрану его полей от посягательств другого сельхозпредпринимателя. Цена двухлетнего “спокойствия” составила 20 миллионов рублей. При этом Родионов говорил фермеру, что деньги он передаст Владимиру Поташкину и, если селянин не заплатит, “ему переломают ноги”. Однако Костенко рассказал, что видел Владимира Поташкина и его друга Сергея Янина только один раз. И те ему никогда не угрожали и денег не требовали. А долговые расписки фермер писал именно Родионову. Кстати, как заявил на суде Юрий Костенко, в конечном итоге, несмотря на переданные Родионову миллионы за охрану его полей, ему пришлось самому договариваться с конфликтующей стороной.
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