Расследования

В Волгограде прокуратура требует для кикбоксера Владимира Поташкина 9 лет тюрьмы

Расследования 06.09.2018 12:36
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06.09.2018 12:36



Гособвинение просит для Владимира Поташкина и его товарищей, дело которых рассматривается в Дзержинском районном суде, длительные сроки, сообщает ИА "Высота 102". Так, прокуратура настаивает на назначении известному спортсмену наказания в виде 9 лет и 2 месяцев лишения свободы. Поташкина, напомним, обвиняют в вымогательстве денег у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью. Дмитрия Исмаилова обвиняют в вымогательстве и побоях. Гособвинение запрашивает для него срок в 9 лет и 1 месяц. Сергея Янина, обвиняемого в вымогательстве, просят приговорить к 8 годам тюрьмы. 
На судебном заседании повторные показания дал фермер Костенко - свидетель обвинения. Отметим, что на одном из прошлых заседаний Костенко рассказал, что он передавал деньги Сергею Родионову, который должен был обеспечить охрану его полей от посягательств другого сельхозпредпринимателя. Цена двухлетнего "спокойствия" составила 20 миллионов рублей. При этом Родионов говорил фермеру, что деньги он передаст Владимиру Поташкину и, если селянин не заплатит, "ему переломают ноги". Однако Костенко рассказал, что видел Владимира Поташкина и его друга Сергея Янина только один раз. И те ему никогда не угрожали и денег не требовали.
В повторных показаниях Костенко заявил, что ни Поташкин, ни Янин, ни Исмаилов денег у него не вымогали. Свидетель снова повторил, что Поташкина он видел лишь раз, а Сергей Янин был у него в гостях и общение проходило в дружественной атмосфере. Костенко также рассказал, что частями передавал 20 миллионов рублей Родионову. За эту сумму тот должен был "решить вопрос" с земельным участком так, чтобы земля осталась у фермера. При этом со слов Родионова он понял, что в решении вопроса участвует Владимир Поташкин.   
Напомним, летом прошлого года между Владимиром Поташкиным и Сергеем Родионовым произошла драка в ресторане "Houdini", в ней приняли участие и еще несколько человек с обеих сторон.  

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