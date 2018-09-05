Жителей Волгограда косит лихорадка Западного Нила





Растет число заболевших лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области, переносчиком которой являются комары. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, зарегистрирован 21 случай заболевания, из которых 15 - в Волгограде. Еще пять человек заболели лихорадкой в Среднеахтубинском районе и один - в Городищенском. Специалисты установили, что наибольшее число случаев заболевания лихорадкой Западного Нила связано с пребыванием на дачах в Среднеахтубинском и Городищенском районах, где заболевших кусали комары.

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает, что территория Волгоградской области является эндемичной по заболеваемости лихорадкой Западного Нила. Переносчиками вируса Западного Нила являются комары различных видов родов Culex и Aedes, Anopheles. Сезонность лихорадки Западного Нила летне-осенняя в период активности переносчиков возбудителя.







