В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницы





Суд на жителем Камышина Сергем Вихлянцевым, обвиняемым в похищении 11-летней школьницы, отложен до 7 сентября. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Камышинского городского суда. Причины переноса заседания на данный момент неизвестны. Сам процесс проходит в закрытом режиме.

Напомним, 11-летняя Анна В. пропала 1 марта. Девочка исчезла по дороге в школу. В ее поисках участвовали около 1000 человек - сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший в магазине родителей Ани. Ребенка через четыре дня нашли полицейские во время поквартирного обхода в квартире 59-летнего Вихлянцева.