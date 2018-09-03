Расследования

В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницы

Расследования 03.09.2018 15:40
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03.09.2018 15:40


Суд на жителем Камышина Сергем Вихлянцевым, обвиняемым в похищении 11-летней школьницы, отложен до 7 сентября. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Камышинского городского суда. Причины переноса заседания на данный момент неизвестны. Сам процесс проходит в закрытом режиме. 
Напомним, 11-летняя Анна В. пропала 1 марта. Девочка исчезла по дороге в школу. В ее поисках участвовали около 1000 человек - сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший в магазине родителей Ани. Ребенка через четыре дня нашли полицейские во время поквартирного обхода в квартире 59-летнего Вихлянцева.
По данным следствия, сильно пьющий и погрязший в долгах мужчина хотел получить выкуп за ребенка. Но испугался выдвигать требования, когда увидел масштаб принимаемых для поиска девочки усилий.

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