В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницы

Расследования 03.09.2018 15:40
1423 0
03.09.2018 15:40
Суд на жителем Камышина Сергем Вихлянцевым, обвиняемым в похищении 11-летней школьницы, отложен до 7 сентября. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Камышинского городского суда. Причины переноса заседания на данный момент неизвестны. Сам процесс проходит в закрытом режиме.
Напомним, 11-летняя Анна В. пропала 1 марта. Девочка исчезла по дороге в школу. В ее поисках участвовали около 1000 человек - сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Как выяснилось, ее похитил Вихлянцев, когда-то работавший в магазине родителей Ани. Ребенка через четыре дня нашли полицейские во время поквартирного обхода в квартире 59-летнего Вихлянцева.
По данным следствия, сильно пьющий и погрязший в долгах мужчина хотел получить выкуп за ребенка. Но испугался выдвигать требования, когда увидел масштаб принимаемых для поиска девочки усилий.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 10:59
10673 24
14.08.2018 20:53
6132 2
14.08.2018 18:37
5527 32
В Волгограде судья "собравшая" четыре машины в ДТП потеряла должность03.09.2018 18:37
Расследования 03.09.2018 18:37
457 Обсудить
В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищения03.09.2018 13:18
Расследования 03.09.2018 13:18
3345 3 Обсудить
В Волгоградской области экс-директор фирмы выплатит в казну свыше 5 млн налогов31.08.2018 17:15
Расследования 31.08.2018 17:15
5326 0 Обсудить
В Волгограде жителя Пермского края отправили лечиться после нападения на проводника поезда30.08.2018 13:59
Расследования 30.08.2018 13:59
3652 0 Обсудить
В Волгограде полицейские выяснили всю подноготную двух грабителей ювелирных салонов из Москвы и Казани30.08.2018 12:32
Расследования 30.08.2018 12:32
1459 0 Обсудить
Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножом29.08.2018 18:00
Расследования 29.08.2018 18:00
3624 3 Обсудить
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резали28.08.2018 10:59
Расследования 28.08.2018 10:59
21979 24 Обсудить
Задержан водитель из Тюмени после смертельного ДТП в Волгоградской области28.08.2018 10:10
Расследования 28.08.2018 10:10
3144 2 Обсудить
Задержанного с наркотиками сотрудника ФСБ из Крыма поместили в СИЗО Волгограда27.08.2018 14:13
Расследования 27.08.2018 14:13
6119 24 Обсудить
В Волгограде осужденному за смерть пациентки пластическому хирургу дали еще немного времени27.08.2018 10:45
Расследования 27.08.2018 10:45
8066 22 Обсудить
Жительница Волжского порезала палец и обвинила знакомого в убийстве25.08.2018 17:31
Расследования 25.08.2018 17:31
5240 0 Обсудить
Экс-декана юрфака Волгоградского института бизнеса оставили под арестом25.08.2018 13:30
Расследования 25.08.2018 13:30
4445 0 Обсудить
В Волгограде разберут причал, где швартовался затонувший на Волге катамаран24.08.2018 15:50
Расследования 24.08.2018 15:50
6961 16 Обсудить
В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочки24.08.2018 08:22
Расследования 24.08.2018 08:22
1823 2 Обсудить
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубе23.08.2018 14:03
Расследования 23.08.2018 14:03
3594 3 Обсудить
Реклама