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Празднуем День города: хип-хоп денс, граффити и «Ростелеком»

Телеком 31.08.2018 12:24 Реклама
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31.08.2018 12:24


«Ростелеком» выступит партнером праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню города Волгограда. Так 1-2 сентября, в Мемориальном парке «Победа» у подножия «Мамаева кургана пройдет всероссийский фестиваль хип-хоп культуры «Царицын Арт Стрит». Начало в 9-00. 
На фестивале хип-хоп культуры «Царицын Арт Стрит» пройдут турниры по Брейкингу в 3х номинациях, хип-хоп денс в 2х номинациях, а также пройдет граффити джем. В номинациях «брейкинг» будут приглашенные участники в ТОП 4. Это представители разных городов России, которые отличились свои стилем и мощью в течение года. 
Здесь же  будет работать интерактивная зона «Ростелекома». Каждый желающий сможет ознакомиться с новыми технологиями, продуктами и сервисами, получить у специалистов компании консультацию, узнать о  проводимых акциях, тарифах, скидках и подключить услуги оператора. 
Насыщенная программа праздника, рассчитанная на детей и взрослых, включает призовые викторины, веселые конкурсы с воздушными шарами, аквагрим.
Получить дополнительную информацию об акциях и тарифных планах, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.
Справка:  
Ежегодный всероссийский фестиваль хип-хоп культуры «Царицын Арт Стрит». Фестиваль берет своё начало 3 июля 2011 года, это был просто андеграундный джем творческих людей, объединенных культурой хип-хоп. В 2017 году был организован официальный фестиваль «Сила Стиля» на том же месте того самого адерграундного джема — у памятника Герою Советского Союза Летчику Хользунову В.С., и организован он был на день города Волгограда, что, само собой, несет исключительно праздничный характер. 
С 2018 года фестиваль переименован в «Царицын Арт Стрит». Данное мероприятие приурочено к 429 летию Города-Героя Волгограда. 

Фото с сайта http://www.kdm34.ru/

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