В Волгограде трамвай потерял колесо

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Происшествия 29.08.2018 17:44
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29.08.2018 17:44
Только что в Волгограде восстановлено движение трамваев, следующих по маршруту №5. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгограда, сегодня в 16.15 у трамвая №5, отправляющегося с остановки «Моздокская», одно из колес сошло с рельс. На место выехала бригада МУП «МЭТ», которая в настоящий момент проводит работы по отбуксировке вагона в депо. В ходе инцидента никто не пострадал. Движение по трамвайному маршруту №5 было возобновлено в 17-40.
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