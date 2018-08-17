



Волгоградский областной суд отменил приговор в отношении супруги бывшего депутата Волжской гордумы Андрея Мишустина, оставив без изменения приговор в отношении самого депутата. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, ранее по приговору Волжского городского суда Андрей Мишустин был осуждён по ч.3 ст. 160 УК РФ за 10 преступлений к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в размере 10000 рублей. С осуждённого взыскано в бюджет г. Волжского 387 355,67 рублей. Наталья Мишустина была осуждена за 2 преступления, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.3 ст.160 УК РФ и по ст. 306 (ложный донос), к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 6 тысяч рублей. Однако с приговором не согласились заместитель прокурора Волжского, сами осужденные и их адвокаты.

Рассмотрев апелляционное представление и жалобы, суд оставил приговор в отношении Андрея Мишустина без изменений, посчитав осуждение депутата обоснованным, а назначенное наказание справедливым. Не согласилась коллегия и с мнением прокурора о мягкости назначенного наказания его супруге, приняв решение о сохранении ей условного осуждения.

В то же время частично была удовлетворена жалоба защитника Натальи Мишустиной, приговор в отношении неё был отменен в части осуждения по ч.1 ст.306 УК РФ (ложный донос) с прекращением уголовного преследования по данной статье за отсутствием состава преступления в её действиях.

Напомним, Андрея Мишустина обвиняли в присвоении и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения, а Наталью Мишустину – в пособничестве в преступлениях, совершённых путём присвоения.

Андрей Мишустин с 2011 по 2013 годы, являясь депутатом Волжской городской думы, получал из кассы городского представительного органа бюджетные денежные средства под отчёт для исполнения наказов избирателей. Однако тратил их на свои нужды, а в городскую думу представлял фиктивные отчеты. А его супруга, занимая должность директора МБУ «Комплекс социально-досуговых центров детей и молодёжи «Истоки», помогала ему в оформлении необходимых документов. Когда в отношении ее мужа было возбуждено уголовное дело, она обратилась в полицию с сообщением о краже двух компьютеров, которые якобы были подарены ее мужем-депутатом. В конечном итоге под следствием они оказались оба.







