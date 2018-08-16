Экономика

На Волжском трубном заводе запустили уникальный учебный тренажер

Экономика 16.08.2018 12:37
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16.08.2018 12:37



Презентация-открытие программно-технического комплекса «Тренажер трубопрокатного агрегата 159-426» состоялась на Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию. 
В презентации приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков, директор по производству ТМК Александр Максимов, директор Корпоративного Университета  ТМК 2U Елена Позолотина, руководство ВТЗ и компании-разработчика «ПрограммЛаб», студенты Волжского политехнического техникума.
Запуск технического комплекса прошел в рамках образовательных программ корпоративного университета ТМК2U.  Его директор Елена Позолотина особо отметила  необходимость эффективного  средства обучения в подготовке кадров для металлургического производства. 
Представители компании-производителя продемонстрировали возможности современного учебного оборудования, которое полностью повторяет работу реального стана в трубопрокатном цехе №3 ВТЗ.
Также всем присутствующим представилась возможность протестировать новый тренажер с моделированием различных ситуаций и погружением в виртуальную реальность. Программное обеспечение комплекса позволяло воспроизводить устройства пультов управления станами, рассмотреть технологический процесс, другие элементы и принципы работы, включая физические и визуальные эффекты. 
Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков,  внедрение на ВТЗ современных  учебных программ позволит  качественно подготовить будущих специалистов в регионе и без отрыва от производства повысить уровень компетенций работникам завода.
Подробности -  видеорепортаже ИА «Высота 102».



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