На Волжском трубном заводе запустили уникальный учебный тренажер









Презентация-открытие программно-технического комплекса «Тренажер трубопрокатного агрегата 159-426» состоялась на Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию.

В презентации приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков, директор по производству ТМК Александр Максимов, директор Корпоративного Университета ТМК 2U Елена Позолотина, руководство ВТЗ и компании-разработчика «ПрограммЛаб», студенты Волжского политехнического техникума.

Запуск технического комплекса прошел в рамках образовательных программ корпоративного университета ТМК2U. Его директор Елена Позолотина особо отметила необходимость эффективного средства обучения в подготовке кадров для металлургического производства.

Представители компании-производителя продемонстрировали возможности современного учебного оборудования, которое полностью повторяет работу реального стана в трубопрокатном цехе №3 ВТЗ.

Также всем присутствующим представилась возможность протестировать новый тренажер с моделированием различных ситуаций и погружением в виртуальную реальность. Программное обеспечение комплекса позволяло воспроизводить устройства пультов управления станами, рассмотреть технологический процесс, другие элементы и принципы работы, включая физические и визуальные эффекты.

Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, внедрение на ВТЗ современных учебных программ позволит качественно подготовить будущих специалистов в регионе и без отрыва от производства повысить уровень компетенций работникам завода.

Подробности - видеорепортаже ИА «Высота 102».









