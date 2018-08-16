На Волжском трубном заводе запустили уникальный учебный тренажер

Экономика 16.08.2018 12:37
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16.08.2018 12:37
Презентация-открытие программно-технического комплекса «Тренажер трубопрокатного агрегата 159-426» состоялась на Волжском трубном заводе, входящем в Трубную Металлургическую Компанию.
В презентации приняли участие заместитель губернатора Волгоградской области Роман Беков, директор по производству ТМК Александр Максимов, директор Корпоративного Университета ТМК 2U Елена Позолотина, руководство ВТЗ и компании-разработчика «ПрограммЛаб», студенты Волжского политехнического техникума.
Запуск технического комплекса прошел в рамках образовательных программ корпоративного университета ТМК2U. Его директор Елена Позолотина особо отметила необходимость эффективного средства обучения в подготовке кадров для металлургического производства.
Представители компании-производителя продемонстрировали возможности современного учебного оборудования, которое полностью повторяет работу реального стана в трубопрокатном цехе №3 ВТЗ.
Также всем присутствующим представилась возможность протестировать новый тренажер с моделированием различных ситуаций и погружением в виртуальную реальность. Программное обеспечение комплекса позволяло воспроизводить устройства пультов управления станами, рассмотреть технологический процесс, другие элементы и принципы работы, включая физические и визуальные эффекты.
Как отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, внедрение на ВТЗ современных учебных программ позволит качественно подготовить будущих специалистов в регионе и без отрыва от производства повысить уровень компетенций работникам завода.
Подробности - видеорепортаже ИА «Высота 102».
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