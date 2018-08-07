Общество

Директором ГУП «Волгоградавтотранс» займется генпрокуратура после увольнения сотрудницы из-за митинга

Общество 07.08.2018 17:08
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07.08.2018 17:08


Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин направил депутатский запрос генеральному прокурору РФ по вопросу нарушений трудового законодательства Алексеем Мацепуро, гендиректором ГУП «Волгоградавтотранс». Об этом сообщил депутат на своей страничке в Facebook. Поводом для запроса послужило увольнение Ольги Быковой, которая работала инженером в филиале предприятия – ПАТП №2 и лишилась работы, по утверждению молодой женщины, после распространения в мессенджере приглашения прийти на митинг против повышения пенсионного возраста, который проводили волгоградские коммунисты 28 июля. О произошедшем рассказала сама Ольга Быкова на том самом митинге. Юрий Афонин привел на своей страничке примеры из публикаций региональных СМИ, посвященных «методу Мацепуро». В частности, требование гендиректора ликвидировать столовые, отменить дежурные автобусы, которые развозили людей по домам; обещание не брать на работу женщин, которые «вдруг могут забеременеть»; ликвидировать профсоюз, а также его «шутки» «запереть в темной комнате с мышами и дать невыполнимое задание тому, кто не захочет сам уволиться».
«Видимо, Ольге Быковой еще очень повезло, что ее не заперли в комнате с мышами, а только уволили», - подчеркнул депутат Госдумы. «Уверен, что такой произвол не должен остаться без нашего внимания, поэтому сегодня направил депутатский запрос Генеральному прокурору РФ по вопросу нарушений трудового законодательства Алексеем Мацепуро», - сообщил Юрий Афонин.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что государственная инспекция труда Волгоградской области заинтересовалась обстоятельствами увольнения Ольги Быковой. Гендиректор ГУП «Волгоградавтотранс» Алексей Мацепуро не комментирует произошедшее. 

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