В Волгограде рельсы на трамвайных путях меняют ночью





В завершающую стадию вошли работы по замене рельсошпальной решетки трамвайного полотна в Дзержинском районе вблизи остановки «Кубанская». Все работы специалисты МУП «Метроэлектротранс» проводили в ночное время, чтобы не создавать помех для движения электротранспорта. Всего же с начала года в рамках мероприятий по техническому обслуживанию трамвайных путей уложено порядка 1000 шпал. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, «Метроэлектротранс» в последние два года проводит активную работу по модернизации и созданию новых объектов инфраструктуры. Так, в этом году после обновления были запущены эскалаторы на станциях «Профсоюзная», «Пл. Ленина» и «Комсомольская», 4 новых электроподъемника заработали на станции «Пионерская». Также впервые с момента введения в эксплуатацию подземных станций первой очереди волгоградского метротрама было проведено масштабное обновление контактной сети в тоннельной части: в ходе работ заново протянуто общей сложностью 13,2 км несущего троса и контактного провода. Проведена в МУП «Метроэлектротранс» и большая работа по обновлению подвижного состава: благодаря поступившим в Волгоград в 2018 году 53 вагонам с двусторонним расположением дверей был запущен единый маршрут линии скоростного трамвая «Ельшанка» - «ВГТЗ».

Фото сайта МУП "Метроэлектротранс".