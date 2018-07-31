Политика

В Волгограде кандидата в депутаты от КПРФ «поймали» на фальшивом дипломе

Политика 31.07.2018 16:27
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31.07.2018 16:27


Сегодня ТИК Дзержинского района приняла заявление от кандидата в депутаты Волгоградской гордумы Елены Мелиховой о снятии своей кандидатуры с выборов. Как стало известно ИА «Высота 102», вероятнее всего уже завтра ТИК Дзержинского района, выполняющая роль горизбиркома, аннулирует регистрацию кандидата в депутаты Волгоградской гордумы. Примечательно, что в заявлении Елена Мелихова не указала причину отказа от дальнейшего участия в выборах. Однако, по сведениям информагентства, поводом послужил выявленный избирательной комиссией нелицеприятный факт из биографии участника выборов. В частности, Елена Мелихова указала, что имеет диплом Волгоградского государственного политехнического университета. При запросе в вуз оказалось, что диплом данного образца и номера Мелиховой не выдавался. 
Возможно, во избежание скандала кандидат и снялась с выборов. В соответствии с действующим избирательным законодательством, подобные факты не являются основанием для аннулирования регистрации кандидата. Однако информация о наличии у кандидата фальшивого диплома должна в обязательном порядке появиться на стенде со сведениями о кандидатах, которые устанавливаются в день выборов на участках для голосования. 
Любопытно, что Елена Мелихова является действующим депутатом Волгоградской гордумы от КПРФ. Она также входит в тройку лидеров общепартийного списка данной политической организации под номером 2, то есть, по сути, «паровозом» коммунистов. Так, возглавляет список депутат Волгоградской облдумы Алексей Буров, под третьим номером идет Андрей Анненко, руководитель Советского райкома КПРФ. Кроме того, Елена Мелихова является первым секретарем Центрального райкома КПРФ. 
На сайте Волгоградской гордумы в биографическом разделе данные о об окончании Мелиховой политеха также содержатся. В 2015 году, как указано на портале, народная избранница повысила уровень своего образования, закончив профсоюзную «Академию труда и социальных отношений». Мелихой была присвоена квалификация «Менеджер в сфере управления развитием и эффективностью организации».
Мелихова в прошлом  - военнослужащая. С 1994 по 2004 годы служила в военной части прапорщиком в должности начальника вещевого хранилища батальона «НЗ». Последующие три года будущая «слуга народа» трудилась в отделе охраны исправительной колонии №9 Волгограда. О дальнейшем профессиональном пути Мелиховой известно лишь то, что она стала помощником депутата регпарламента, а в 2013 году сама избралась  в Волгоградскую городскую думу.
Напомним, в июле предвыборную гонку со скандалом покинула еще одна действующая депутат. Единоросс Ольга Потапова скрыла от избиркома наличие у нее в прошлом судимости за незаконное хранение пистолета с глушителем.

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