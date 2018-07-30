Под Волгоградом поезд “Анапа-Ульяновск” снес легковушку

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Происшествия 30.07.2018 17:03
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30.07.2018 17:03
Один человек пострадал сегодня в ДТП с участием пассажирского поезда под Волгоградом. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Приволжской железной дороги, ЧП случилось в 13:42 на перегоне Карповская–Прудбой. По предварительным данным, водитель “Ford Focus” попытался на запрещающий сигнал проскочить перед приближающимся поездом № 494 “Анапа – Ульяновск”.
Машинист локомотива экстренно затормозил, но малое расстояние не позволило избежать столкновения. Есть сведения, что в аварии пострадал водитель иномарки. В результате происшествия поезд задержался на 37 минут.
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