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Происшествия 30.07.2018 10:01
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30.07.2018 10:01
Ребенок и женщина пострадали в аварии с участием грузовика и легковушки. Как рассказали ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в воскресенье около 10 часов вечера на 639 километре трассы "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" столкнулись "Ford Kuga" и грузовик "MAN". По имеющимся на данный момент сведениям, 47-летний водитель кроссовера не заметил грузовик, который выезжал на дорогу с прилегающей территории. При столкновении травмы получили 38-летняя женщина и пятилетний мальчик - пассажиры "Ford". Пострадавших доставили в больницу.
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