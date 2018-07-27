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Общество 27.07.2018 19:01
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27.07.2018 19:01
В Волжском Волгоградской области с 18.00 идет митинг против повышения пенсионного возраста, который собрал свыше 1,5 тысячи граждан разных возрастов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», много родителей с детьми, молодежи, людей среднего и пожилого возраста. На площадь Ленина пришли горожане, несогласные с пенсионной реформой, а также ростом НДС, повышением цен на бензин и ЖКХ – эти законы участники митинга считают «людоедскими». Многие держат в руках плакаты, включая детей, суть которых сводится к тому, что волжане не собираются отдавать свою пенсию правительству России. Микрофон, установленный на сцене, доступен для всех, и все выступающие высказывают отрицательную точку зрения на предстоящую пенсионную реформу, которую поддержали большинство депутатов Волгоградской облдумы и депутаты Госдумы от Волгоградской области. Один из жителей Волжского пришел на акцию протеста с двумя голубями - черным и белым. По окончании митинга он выпустит в небо сначала черного голубя, как " черную метку" тем, кто принимает антинародные решения и голосует за них, а потом - белого, как символ надежды на здравый смысл. Организатор акции - Волжский горком КПРФ.
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