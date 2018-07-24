«Ростелеком» рассказал как достичь успеха в цифровом мире





Компания «Ростелеком» представила ключевые элементы новой стратегии развития компании, а также вопросы технического прогнозирования и цифровизации на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме-2018» — сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

По словам вице-президента по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилла Меньшова, в числе ключевых элементов обновлённой стратегии компании — повышение эффективности, модернизация технологической платформы, развитие экосистем продуктов, услуг и клиентского сервиса, а также развитие человеческого капитала. Выступление К. Меньшова было посвящено глобальным трендам цифровизации и их роли в цифровой экономики России, Спикер рассказал о том, как достичь успеха в новом мире, используя особенности эффективных цифровых организаций.

На дискуссионном клубе «Диалог на равных» выступил вице-президент «Ростелекома», руководитель Центра компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Борис Глазков: «Мир стоит на пороге новой, четвёртой промышленной революции, которая приведет к полной автоматизации большинства производственных процессов. Для роста и успешной адаптации компании в условиях стремительно меняющихся технологий и рынков назрела необходимость ещё быстрее выявлять и осмысливать цифровые тренды сегодняшнего и завтрашнего дня. Эти знания полезны не только компаниям, но и, в первую очередь, молодым специалистам, которые выходят сегодня на рынок труда».

В рамках смены «Цифровой мир» прошли мастер-классы, нетворкинги, лекции и дискуссионные клубы. Участники обсудили возможности управления стремительно развивающимися информационными технологиями и предложили свой проект дорожной карты развития российской цифровой инфраструктуры.



