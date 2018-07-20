Да будет свет: Сетевики обещают волгоградским дачникам максимальную прозрачность в работе









О проблемах энергоснабжения дачных сообществ и садовых товариществ на протяжении длительного времени многие из нас знают не понаслышке. Недостаточное финансирование, отсутствие квалифицированного персонала, низкая осведомленность дачников действующего законодательства в области электроэнергетики – все эти проблемы из года в год приводят к снижению надежности и качества электроэнергии на садовых участках. Не менее остро стоит проблема «начисления задолженности» по актам безучетного потребления электроэнергии, что стало прошлым летом, как сообщало ИА «Высота 102» , большой головной болью для дачников.

Отмечали эти острые проблемы и на площадке ОНФ в Волгоградской области . «Сетевые компании составляют акты о безучетном потреблении, которые основаны на истечении срока межповерочного интервала (МПИ) прибора учета. При этом тариф расчета за электроэнергию применяется как для населения, а последствия за истечение срока МПИ как для промышленных предприятий – по максимальной мощности и за круглосуточное потребление», – пояснил на состоявшемся в июне текущего года совещании эксперт ОНФ в Волгоградской области Евгений Лукьяненко.

В скором времени такая ситуация может кардинально измениться в лучшую сторону. Уже на будущей неделе в комитете тарифного регулирования Волгоградской области будет рассмотрен вопрос об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями филиалом ПАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго" и ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ", что фактически означает появление новой территориальной сетевой организации в регионе, занимающейся эксплуатацией электрических сетей исключительно садовых товариществ (СНТ).

ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ" является дочерней компанией ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ" , которая с 2015 года является независимой сетевой организацией на территории Волгоградской области.

«Деятельность ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ" направлена на достижение нового уровня взаимодействия со своими потребителями, на максимальную доступность, простоту и прозрачность отношений. Поэтому уже более 40 дачных обществ, а это порядка 25 тысяч собственников дачных участков, доверили нам своё электрооборудование», - пояснили информагентству в компании.

При данной организации уже сформирован и функционирует Общественный совет, основными задачами которого являются участие в планировании деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения, выявление особо острых проблем членов СНТ в области электроэнергетики и, главное - осуществление контроля за качеством выполняемой работы. В состав Общественного совета вошли представители областного союза садоводов, городского союза садоводов города Волжский, члены Общероссийского народного фронта и некоторые председатели садоводческих обществ.



