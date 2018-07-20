Экономика

Да будет свет: Сетевики обещают волгоградским дачникам максимальную прозрачность в работе

Экономика 20.07.2018 09:10 Реклама
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20.07.2018 09:10



О проблемах энергоснабжения дачных сообществ и садовых товариществ на протяжении длительного времени многие из нас знают не понаслышке. Недостаточное финансирование, отсутствие квалифицированного персонала, низкая осведомленность дачников  действующего законодательства в области электроэнергетики – все эти проблемы из года в год приводят к снижению надежности и качества электроэнергии на садовых участках. Не менее остро стоит проблема «начисления задолженности» по актам безучетного потребления электроэнергии, что стало прошлым летом, как сообщало ИА «Высота 102», большой головной болью для дачников.
Отмечали эти острые проблемы и на площадке ОНФ в Волгоградской области. «Сетевые компании составляют акты о безучетном потреблении, которые основаны на истечении срока межповерочного интервала (МПИ) прибора учета. При этом тариф расчета за электроэнергию применяется как для населения, а последствия за истечение срока МПИ как для промышленных предприятий – по максимальной мощности и за круглосуточное потребление», – пояснил на состоявшемся в июне текущего года совещании эксперт ОНФ в Волгоградской области Евгений Лукьяненко. 
В скором времени такая ситуация может кардинально измениться в лучшую сторону. Уже на будущей неделе в комитете тарифного регулирования Волгоградской области будет рассмотрен вопрос об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электроэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями филиалом ПАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго" и ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ", что фактически означает появление новой территориальной сетевой организации в регионе, занимающейся эксплуатацией электрических сетей исключительно садовых товариществ (СНТ).
ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ" является дочерней компанией ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ", которая с 2015 года является независимой сетевой организацией на территории Волгоградской области. 
«Деятельность ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ-СНТ" направлена на достижение нового уровня взаимодействия со своими потребителями, на максимальную доступность, простоту и прозрачность отношений. Поэтому уже более 40 дачных обществ, а это порядка 25 тысяч собственников дачных участков, доверили нам своё электрооборудование», - пояснили информагентству в компании. 
При данной организации уже сформирован и функционирует Общественный совет, основными задачами которого являются участие в планировании деятельности по обеспечению надежного энергоснабжения, выявление особо острых проблем членов СНТ в области электроэнергетики и, главное - осуществление контроля за качеством выполняемой работы. В состав Общественного совета вошли представители областного союза садоводов, городского союза садоводов города Волжский, члены Общероссийского народного фронта и некоторые председатели садоводческих обществ.

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