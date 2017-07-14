Не стали молчать в ответ на обвинения руководителей СНТ «Приморье» и «Мичуринец» в манипуляциях со счетами за свет и начислении крупных штрафов за просроченные счетчики в ПАО «МСРК Юга». Здесь увидели в выступлениях дачников «провокационные призывы к незаконным действиям». Как пояснили в компании, ПАО «МРСК Юга» не состоит в каких-либо договорных отношениях с СНТ «Мичуринец» и «Приморье» и не выставляет штрафов за неучтенное потребление электроэнергии, что является прерогативой гарантирующего поставщика электроэнергии. «Фактически садоводы СНТ «Мичуринец» и «Приморье» стали заложниками безответственных и безграмотных действий руководства собственных товариществ. В обоих товариществах нет штатных сотрудников – энергетиков, вопросам эксплуатации и поддержания сетевого хозяйства не уделяется должного внимания», - подчеркнули в компании.

Здесь же подтвердили, что, действительно, в июне прошлого года специалисты Волгоградэнерго зафиксировали факты неучтенного потребления в «Мичуринце» и «Приморье». У счетчиков электроэнергии истек срок госповерки, о чем и были составлены акты. В соответствии с действующим законодательством гарантирующий поставщик электроэнергии - ПАО «Волгоградэнергосбыт» выставил в адрес СНТ счета, включающие штрафные санкции, которые не были оплачены. Правоту энергетиков подтвердил сначала арбитражный суд Волгоградской области, а затем арбитражный суд апелляционной инстанции. В компании подчеркнули, что готовы к диалогу, но против каких-либо провокаций. Во избежание повторения аналогичных случаев, филиал «Волгоградэнерго» готов заключить договоры на обслуживание электросетевого хозяйства СНТ «Приморье» и «Мичуринец», резюмировали в компании.

Между тем, руководители данных садоводческих обществ ранее в интернете заявили о «грабительских» счетах и штрафах, которые выставляют им энергетики. Причем, как следовало из выступлений дачников, суммы начисленных платежей в дачный сезон и в зимний период, когда в садоводческих товариществах практически никто не живет, не отличались друг от друга. Штрафы же оказались и вовсе непосильными для садоводческих товариществ. Также руководители СНТ скептически оценили выполнение обязанностей энергетиков по контролю за электросетевым хозяйством.



