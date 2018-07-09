Общество 09.07.2018 07:34
883 2
09.07.2018 07:34
В ежедневном страхе быть похороненным заживо в своей квартире пребывает ветеран труда 89-летний житель Волгограда Владимир Авакович Зульфугаров. Он, как и многие его соседи, влачит жалкое существование в двухэтажке в поселке 4-й участок Краснооктябрьского района Волгограда. Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о ситуации в октябре прошлого года в материале «Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами».
Огромные трещины в перекошенных стенах квартир и на потолках увеличились настолько, что они готовы в любую секунду рухнуть на голову. Полы прогнили и просели еще больше. Стены деформировались так, что падающий на кухне кафель стал уже привычным явлением. Вентиляция не работает. Во многих квартирах - постоянная сырость, плесень, грибок.
Пожилой человек признается, что даже спать перестал. А деваться некуда. У детей и внуков собственного жилья нет, они снимают квартиру и платят немалые деньги, а здесь он им жить не разрешает: «Уж лучше я один погибну, чем вся семья».
Он рассказывает историю своей жизни. Все время честно работал, воспитывал детей, помогал людям. Только вот ему никто помочь не хочет. Даже съезд в подъезде, чтобы можно было на коляске из квартиры выехать, сделали так, что угол наклона вообще не подходит, а сами швеллеры оказались шире, чем сама коляска. Поэтому по-прежнему его выносят на улицу на руках.
Подробно о жизни ветерана в доме, в котором жить нельзя – в материале информагентства.
Реклама
Популярное по теме
10.06.2018 19:33
23667 0
14.06.2018 20:33
22403 2
08.07.2018 12:49
14453 15
В Волгоградской области приступают к сбору подписей против повышения пенсионного возраста08.07.2018 19:05
Пенсия за горами: Волгоградцы предложили свои варианты нашумевшей реформы08.07.2018 12:49
Запрос о пенсиях депутатов направила в Волгоградскую облдуму редакция ИА «Высота 102»08.07.2018 06:03
В Волгограде в парке у Мамаева кургана хотят создать мини-город для детей07.07.2018 19:13
В Волгограде "раздвоенный" маршрут скоростного трамвая станет единым07.07.2018 15:01
В Волгограде «Почту России» оштрафовали за потерю посылки из Саратова07.07.2018 06:22
Иностранные туристы перепутали Волгоград с Палласовкой и Урюпинском07.07.2018 06:18
В Волгоградской области спрогнозировали дефицит чиновников06.07.2018 13:52
Власти Волгограда не теряют оптимизма по поводу окончания благоустройства ЦПКиО06.07.2018 12:10
В центре Волгограда гранитный памятник на братской могиле замазали краской06.07.2018 08:40
В Волгоградской области будущим полицейским показали работу четвероногих “специалистов”06.07.2018 05:42
Пенсионеры Волгограда просят не усложнять им жизнь компьютерными технологиями05.07.2018 20:15
В Волгограде готовится митинг против повышения пенсионного возраста05.07.2018 14:22
Из Волгограда - с зефиром05.07.2018 13:37
Фанат из Англии потерял по дороге в Волгоград 100 тысяч рублей05.07.2018 13:24
Реклама