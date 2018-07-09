







В ежедневном страхе быть похороненным заживо в своей квартире пребывает ветеран труда 89-летний житель Волгограда Владимир Авакович Зульфугаров. Он, как и многие его соседи, влачит жалкое существование в двухэтажке в поселке 4-й участок Краснооктябрьского района Волгограда. Напомним, ИА «Высота 102» рассказывало о ситуации в октябре прошлого года в материале «Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами».

Огромные трещины в перекошенных стенах квартир и на потолках увеличились настолько, что они готовы в любую секунду рухнуть на голову. Полы прогнили и просели еще больше. Стены деформировались так, что падающий на кухне кафель стал уже привычным явлением. Вентиляция не работает. Во многих квартирах - постоянная сырость, плесень, грибок.

Пожилой человек признается, что даже спать перестал. А деваться некуда. У детей и внуков собственного жилья нет, они снимают квартиру и платят немалые деньги, а здесь он им жить не разрешает: «Уж лучше я один погибну, чем вся семья».

Он рассказывает историю своей жизни. Все время честно работал, воспитывал детей, помогал людям. Только вот ему никто помочь не хочет. Даже съезд в подъезде, чтобы можно было на коляске из квартиры выехать, сделали так, что угол наклона вообще не подходит, а сами швеллеры оказались шире, чем сама коляска. Поэтому по-прежнему его выносят на улицу на руках.

Подробно о жизни ветерана в доме, в котором жить нельзя – в материале информагентства.













