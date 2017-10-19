|Общество
|19.10.2017 14:02
Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами
В постоянном стрессе и в ожидании беды живут обитатели более двух десятков домов на улице 4-й участок, что на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгорада. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, их двухэтажки были построены после войны как временные бараки, на голой земле и без фундамента, и за все эти годы ни разу не ремонтировались. Практически везде – одна и та же ситуация: в квартирах проваливаются полы, увеличиваются трещины на несущих стенах, по которым идет газопровод, вентиляция не работает. В квартирах – постоянная сырость, плесень, грибок.
Люди отправили уже горы писем в районную администрацию, жилищную инспекцию, прокуратуру. Однако никаких обещаний на улучшение жилищных условий им не дают. Ведь часть домов этого разваливающегося поселка до сих пор не признаны аварийными! Собственники квартир исправно платят за коммунальные услуги, капремонт, содержание общего имущества и не понимают, за что с них берут огромные деньги. Люди признаются, что их страшит их будущее. Одно дело – остаться даже без этого жилья, страшнее – погибнуть под его развалинами.
Подробно – в репортаже информагентства.
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|Происшествия
|19.10.2017 17:12 (Обновлено: 19.10.2017 17:24)
Поезд врезался в фуру на железнодорожном переезде в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, ДТП произошло в Калачевском районе на неохраняемом переезде Прудбой-Карповская в 16.13. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Как уточнили в волгоградском отделении Приволжской железной дороги, водитель грузовика проигнорировал запрещенные сигналы автоматической светофорной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Происшествие не повлияло на движения поездов на данном участке железной дороги.
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|Экономика
|19.10.2017 16:27
Здание диспетчерской, принадлежащей МУП «Метроэлектротранс» по улице Буханцева, в ближайшее время будет выставлено на продажу за 400 тыс. рублей. Реализация не повлияет на осуществление предприятием уставной деятельности. К такому выводу пришли в контрольно-счетной палате Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Использовавшееся ранее здание в связи с оптимизацией служб и подразделений предприятия оказалось невостребованным, а для его содержания и ремонта необходимы финансовые затраты. Средства от продажи МУП «МЭТ» намерено направить на пополнение оборотных средств. Правда, как подчеркнули в КСП, полученная сумма от реализации неиспользуемого имущества МУП «МЭТ» будет являться дополнительным доходом предприятия, однако...
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|Общество
|19.10.2017 15:53
Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на религиозное использование дачного участка в НСТ «Волго-Дон» пройдут в скором времени в Ерзовке. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление администрации Ерзовского городского поселения Городищенского района опубликовано на официальном сайте органа местного самоуправления. Как стало известно информагентству, речь идет о намерении одного из членов НСТ «Волго-Дон» возвести мечеть на своем участке. Члены садоводческого товарищества, обратившиеся в редакцию, обеспокоены возможностью появления на одном из дачных участков религиозного сооружения. «Дачи – не самое лучшее место для таких объектов, - заявили дачники. – Кроме того, в связи с тем, что многие дачники проживают в Волгограде, мы...
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|Экономика
|19.10.2017 15:29
Застройщикам Волгоградской области оказалось невыгодно строительство арендного жилья. Об этом сегодня на встрече с членами Общественной палаты региона заявил губернатор Андрей Бочаров. В мае 2016 года на заседании Госсовета по строительству президент РФ Владимир Путин поручал правительству страны разработать механизм внедрения в крупных городах рынка арендного жилья. Вся необходимая нормативная база, по словам заместителя губернатора Валентины Гречины, разработана. Однако ни один застройщик пока интереса не проявил. Окупаемость такого жилья - 20 лет. Строители не готовы вкладывать кредитные средства и ждать десятилетиями окупаемости. Губернатор отметил, что тема перспективная, но пока невостребованная у нас в...
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|Происшествия
|19.10.2017 15:03
С топором в руках напала на капитана полиции 36-летняя жительница Камышинского района за сделанное ей замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел в селе Петрунино. Во время проверки семьи, состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сотрудница полиции увидела в доме грязь и беспорядок. Она сделала замечание матери четырехмесячного мальчика. В ответ женщина схватила топор и стала угрожать капитану полиции. Известно, что женщина раньше жила в Липецке. И там она была лишена родительских прав в отношении своих троих несовершеннолетних детей. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело.
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|Экономика
|19.10.2017 14:52
За январь-сентябрь 2017 года на территории Волгоградской области построены жилые дома общей площадью 405,5 тыс. квадратных метров, что на 12,9% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградстате. Напомним, в прошлом году было введено в эксплуатацию 750 тысяч квадратных метров жилья или 10,5 тысячи квартир, что также на 18% меньше в сравнении с 2015 годом. В настоящее время «тянут» регион вниз по этому показателю застройщики домов долевого строительства. На 1 октября текущего года таких недостроев в регионе - 14, сообщили в комитете по строительству Волгоградской области. Еще по 46 домам застройщики просрочили сроки сдачи...
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|Общество
|19.10.2017 14:23
Губернатор Андрей Бочаров: Жители Волгоградской области решат вопрос перевода стрелок на референдуме
Жители Волгоградской области решат вопрос о переходе в другой часовой пояс на референдуме. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров на встрече с членами Общественной палаты региона. По его словам, решение о переводе стрелок на час вперед от московского времени будет принято по итогам волеизъявления граждан. Встреча проходит в эти минуты в здании музея "Россия - моя история", расположенного в пойме реки Царица. Тему времени подняла председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе. Она напомнила, что этот вопрос обсуждается в Волгоградской области уже 1,5 года, но единого мнения до сих пор...
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|Телеком
|19.10.2017 14:15
МегаФон.ТВ и START*, новый видеосервис сериалов и фильмов на родном языке, договорились о партнерстве. START* сотрудничает c ведущими российскими производителями кино и сериалов, а также создает собственный эксклюзивный контент специально для своих подписчиков. Абоненты МегаФон.ТВ смогут смотреть популярные отечественные фильмы и сериалы одновременно с их показом на ТВ, а избранные премьеры производства START* и других студий – до их трансляции в ТВ эфире, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. Уже с запуска сервиса подписчикам START* на МегаФон.ТВ будут доступны премьерные сериалы до ТВ эфира: «Бесстыдники» (в эфире НТВ по воскресеньям с 24.09, далее по 2 новые серии на...
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|Происшествия
|19.10.2017 14:00
Пропавшую в Брянской области 15-летнюю девочку полицейские нашли в Городищенском районе, сообщает ИА “Высота 102” со ссылкой на региональный Главк МВД. Известно, что девочка жила с бабушкой в Брянской области. Соскучившись по родителям, проживающим раздельно в Волгоградской области, она решила их навестить. Зная, что бабушка не отпустит ее в одиночку, подросток решила добраться до мамы и папы сама. Приехав в Волгоград, она провела один день с мамой, а затем поехала в Городищенский район к отцу. Там пропавшего ребенка и нашли сотрудники МВД.
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|Общество
|19.10.2017 13:44
Информация о приостановке строительства жилых домов в ЖК "Санаторный" в Волгограде не подтвердилась. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявила журналистам председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова, посетившая стройплощадку в Кировском районе вместе с заместителем главы администрации Волгограда Владимиром Сидоренко, представителем компании-застройщика и журналистами. Напомним, что накануне руководитель инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области Александр Сторожук публично заявил о том, что получил уведомления о приостановлении строительства трех объектов в микрорайоне "Санаторный". Это заявление он сделал на заседании президиума политсовета волгоградского реготделения партии "Единая Россия", где рассматривался вопрос о...
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|Общество
|19.10.2017 11:46
Сегодня общественная палата Волгоградской области соберется для обсуждения наболевшей темы, разделившей жителей региона на два лагеря — о переводе стрелок часов. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии ппримет участие и губернатор Андрей Бочаров, который, быть может, внесет какую-то ясность в затянувшийся спор между противниками и сторонниками переходе региона летнее время. Напомним, эта дискуссия длится в регионе с 2015 года, когда сразу несколько регионов страны отказались от московского времени, переведя стрелки часов на час вперед. В числе тех, кто решился на этот шаг, оказалась, в частности, соседняя с Волгоградской Астраханская область. Позже так называемый солнечный час себе добавил еще один...
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|Происшествия
|19.10.2017 11:38
За четыре взятки в 75 тысяч рублей в суде ответит Олег Кузнечиков, бывший преподаватель кафедры общей и прикладной химии Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, мужчину обвиняют в том, что с 2016 года за деньги проставлял отметки о якобы успешно сданных зачетах и экзаменах. Размер «вознаграждения» варьировался от 4 до 18 тысяч рублей, а деньги он получал через посредника. Также экс-доцента обвиняют в пяти эпизодах служебного подлога. Известно, что в конце декабря 2016 года посредник обратился к преподавателю с просьбой «помочь» с зачетом. Кузнечиков...
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|Общество
|19.10.2017 10:51
Еще один дом в Волгограде - по улице Тукая, 11, в Дзержинском районе - оказался под угрозой сноса как незаконно построенный. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы трехэтажки, их уведомили о том, что они должны освободить в ближайшее время свои квартиры. Абсурдность ситуации в том, что, оказывается, еще в 2014 году был удовлетворен иск администрации Волгограда к застройщику о сносе их жилого дома. Но люди об этом не знали, так как никто их не уведомил об этом, и повестки в суд никто из них не получал. Волгоградцы купили квартиры еще в...
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|Общество
|19.10.2017 09:53 (Обновлено: 19.10.2017 11:50)
«Чудесами» от коммунальщиков сопровождается старт отопительного сезона в Волгограде. В редакцию ИА «Высота 102» поступают сообщения от жителей с жалобами на работу управляющих компаний. Так, в доме номер 7б по улице Ткачева прежде всего начали отапливать подъезды - тепло в квартиры пообещали дать лишь к концу недели. А крыша дома №34 на улице Рабоче-Крестьянской сегодня утром «зарыдала».Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, они наблюдали фонтан «наоборот» - две мощные струи били в тротуар. Люди предположили, что так дом готовят к подаче тепла - продувают трубы. Фото:Дмитрий Лисютин
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|Происшествия
|19.10.2017 09:48
Шесть опасных находок времен Сталинградской битвы обнаружены в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах. По словам собеседника информагентства, проржавевшие боеприпасы, обнаружены при проведении земляных работ в частном секторе напротив дома №361 по улице 33 Героев . Среди них - три мины калибра 82 мм, две -120-миллиметровых и одна мина калибра 150-мм. Место боеприпасов взято под охрану, сделана заявка на разминирование.
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19 октября 14:02
Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами 6
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Общество
19 октября 15:53
19 октября 14:23
19 октября 14:02
Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами 6
19 октября 11:46
19 октября 10:58
19 октября 09:53
19 октября 08:23
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