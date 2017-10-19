Жители аварийных домов в Волгограде боятся погибнуть под их развалинами







В постоянном стрессе и в ожидании беды живут обитатели более двух десятков домов на улице 4-й участок, что на границе Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгорада. Как сообщили ИА «Высота 102» собственники квартир, их двухэтажки были построены после войны как временные бараки, на голой земле и без фундамента, и за все эти годы ни разу не ремонтировались. Практически везде – одна и та же ситуация: в квартирах проваливаются полы, увеличиваются трещины на несущих стенах, по которым идет газопровод, вентиляция не работает. В квартирах – постоянная сырость, плесень, грибок.

Люди отправили уже горы писем в районную администрацию, жилищную инспекцию, прокуратуру. Однако никаких обещаний на улучшение жилищных условий им не дают. Ведь часть домов этого разваливающегося поселка до сих пор не признаны аварийными! Собственники квартир исправно платят за коммунальные услуги, капремонт, содержание общего имущества и не понимают, за что с них берут огромные деньги. Люди признаются, что их страшит их будущее. Одно дело – остаться даже без этого жилья, страшнее – погибнуть под его развалинами.

Подробно – в репортаже информагентства.



