Политика

Депутат-коммунист пришел на заседание Волгоградской облдумы на костылях

Политика 03.07.2018 11:46
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03.07.2018 11:46


Сегодня, спустя почти полгода после происшествия, случившегося с депутатом Волгоградской облдумы Михаилом Таранцовым, - напомним, он получил перелом, подскользнувшись на льду во дворе Краснооктябрьского района в марте – законодатель впервые появился в зале заседаний думы. Как сообщает ИА «Высота 102», он участвует в работе парламента стоя, опираясь на костыли и уже несколько раз выступал на заседании. 
В начале работы парламентского часа фракция КПРФ настаивала на включении в повестку дня проекта постановления по вопросу пенсионной реформы, в котором озвучена позиция коммунистов. Они -  против продления пенсионного возраста. 
Спикер облдумы Николай Семисотов заявил, что пакет документов пока не готов: нет заключений экспертов и т.д. Однако Михаил Таранцов попросил дать возможность и коммунистам высказать свою позицию по этому вопросу.  Тем более,  что в повестке есть проект постановления о поддержке федерального законопроекта о пенсионной реформе, авторами которого являются  думские единороссы.   
Напомним, проект внесен депутатами Волгоградской облдумы Сергеем Булгаковым, Татьяной Бухтиной, Сергеем Горняковым, Эдуардом Давыдовским, Владимиром Ефимовым, Юрием Корбаковым, Станиславом Коротковым, Ильей Кошкаревым, Виктором Левкиным, Александром Махиным, Иваном Мордвинцевым, Алексеем Овчинниковым, Александром Осиповым, Сергеем Песковым, Михаилом Рогозиным, Натальей Семеновой, Ириной Соловьевой, Михаилом Струком, Сергеем Федюшкиным, Русланом Шарифовым, Дмитрием Шипуновым. Проект подготовлен комитетом Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов под председательством Татьяны Бухтиной. 

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