Депутат-коммунист пришел на заседание Волгоградской облдумы на костылях

Сегодня, спустя почти полгода после происшествия, случившегося с депутатом Волгоградской облдумы Михаилом Таранцовым, - напомним, он получил перелом, подскользнувшись на льду во дворе Краснооктябрьского района в марте – законодатель впервые появился в зале заседаний думы. Как сообщает ИА «Высота 102», он участвует в работе парламента стоя, опираясь на костыли и уже несколько раз выступал на заседании.

В начале работы парламентского часа фракция КПРФ настаивала на включении в повестку дня проекта постановления по вопросу пенсионной реформы, в котором озвучена позиция коммунистов. Они - против продления пенсионного возраста.

Спикер облдумы Николай Семисотов заявил, что пакет документов пока не готов: нет заключений экспертов и т.д. Однако Михаил Таранцов попросил дать возможность и коммунистам высказать свою позицию по этому вопросу. Тем более, что в повестке есть проект постановления о поддержке федерального законопроекта о пенсионной реформе, авторами которого являются думские единороссы.