Политика

Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать пенсионную реформу

Политика 29.06.2018 16:41
1580 22
29.06.2018 16:41


Вопрос о поддержке проекта федерального закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" внесен в повестку дня заседания Волгоградской областной думы, которое состоится 3 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регпарламента, проект внесен депутатами Волгоградской облдумы Сергеем Булгаковым, Татьяной Бухтиной, Сергеем Горняковым, Эдуардом Давыдовским, Владимиром Ефимовым, Юрием Корбаковым, Станиславом Коротковым, Ильей Кошкаревым, Виктором Левкиным, Александром Махиным, Иваном Мордвинцевым, Алексеем Овчинниковым, Александром Осиповым, Сергеем Песковым, Михаилом Рогозиным, Натальей Семеновой, Ириной Соловьевой, Михаилом Струком, Сергеем Федюшкиным, Русланом Шарифовым, Дмитрием Шипуновым. Проект подготовлен комитетом Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов под председательством Татьяны Бухтиной, который, как ранее сообщало информагенство, его одобрил. 
Напомним, главная суть вносимых изменений в федеральный закон – это увеличение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Ранее пресс-служба Волгоградской облдумы сообщала о том, что депутаты Госдумы от Волгоградской области уже провели ряд встреч с избирателями на тему разъяснений реформы. Так, депутат Государственной думы Александр Носов провел такие встречи в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, а также в Иловлинском, Городищенском, Еланском районах. «Наша цель донести до жителей информацию о том, что корректировка пенсионного законодательства повысит уровень жизни пенсионеров. Все предложения, услышанные на местах, будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму, где осенью законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтении», - подчеркнул депутат.
Аналогичные встречи в Среднеахтубинском, Ленинском, Серафимовичском, Клетском, Киквидзенском, Новоаннинском, Новониколаевском районах Волгоградской области и городах Волжский, Урюпинск, Фролово провели депутаты Государственной думы ФС РФ Ирина Гусева, Владимир Плотников, Татьяна Цыбизова, Нина Черняева, сообщила пресс-служба регпарламента.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
ЧМ-2018 в Волгограде: Годы, которые изменили город-герой
13.06.2018 18:39
14146 76
В Волгограде разгорается скандал вокруг «странной» благодарности президента РФ депутату Волоцкову
05.06.2018 19:04
13943 66
Депутат Волгоградской гордумы «тайно» получил благодарность президента за выборы
20.06.2018 22:35
8733 51
Политика
29.06.2018 17:02
Политика 29.06.2018 17:02
387 6 Обсудить

0
Далее
Политика
27.06.2018 16:33
Политика 27.06.2018 16:33
4680 5 Обсудить

0
Далее
Политика
27.06.2018 11:17
Политика 27.06.2018 11:17
5200 2 Обсудить

0
Далее
Политика
20.06.2018 22:35
Политика 20.06.2018 22:35
18356 51 Обсудить

0
Далее
Политика
13.06.2018 18:39
Политика 13.06.2018 18:39
22653 76 Обсудить

0
Далее
Политика
13.06.2018 12:01
Политика 13.06.2018 12:01
4679 21 Обсудить

0
Далее
Политика
13.06.2018 10:22
Политика 13.06.2018 10:22
2080 20 Обсудить

0
Далее
Политика
09.06.2018 13:20
Политика 09.06.2018 13:20
6128 7 Обсудить

0
Далее
Политика
08.06.2018 18:56
Политика 08.06.2018 18:56
4221 0 Обсудить

0
Далее
Политика
07.06.2018 17:54
Политика 07.06.2018 17:54
3923 9 Обсудить

0
Далее
Политика
07.06.2018 14:54
Политика 07.06.2018 14:54
5351 6 Обсудить

0
Далее
Политика
06.06.2018 20:42
Политика 06.06.2018 20:42
12463 4 Обсудить

0
Далее
Политика
06.06.2018 18:26
Политика 06.06.2018 18:26
2792 15 Обсудить

0
Далее
Политика
05.06.2018 20:28
Политика 05.06.2018 20:28
8169 2 Обсудить

0
Далее
Политика
05.06.2018 19:04
Политика 05.06.2018 19:04
14029 66 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:56
Депутат Волгоградской гордумы Иосиф Ефремов: «Депутатский статус – это не привилегия, а кредит доверия»Смотреть фотографии
17:15
В Волгограде после матча ЧМ инвалида «забыли» на стадионеСмотреть фотографии
17:02
Коммунисты Волгоградской облдумы в меньшинстве выступают против пенсионной реформыСмотреть фотографии
16:50
Беременная туристка из Волгоградской области поблагодарила полицейских Крыма за помощьСмотреть фотографии
16:41
Депутаты Волгоградской облдумы готовятся поддержать пенсионную реформу Смотреть фотографии
16:01
В Волгограде сносят известный печальными событиями магазин «Сазан Карпыч»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:49
В Волгограде болельщики поймали гол Яна Беднарека на скорости 72,5 Мбит/секСмотреть фотографии
15:19
Жителей Волгоградской области не пустят в лес из-за жарыСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области лечила детей врач-педиатр с поддельным дипломомСмотреть фотографии
13:54
«Справедливая Россия» создает интригу на выборах в Волгоградскую гордумуСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде стартовал прием заказов на коллекционную модель Suzuki Vitara 30Смотреть фотографии
12:56
Дмитрий Калашников: для «Справедливой России» в Волгограде настало время позитивных переменСмотреть фотографии
12:49
«На трибунах становится тише…» - вышел новый номер газеты «Высоты 102»Смотреть фотографии
12:37
В Волгограде вылечили и проводили всех больных болельщиковСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области закрыли сайт за торговлю фальшивыми аттестатамиСмотреть фотографии
12:08
Доска позора: Жители Волгограда получили от «Концессий водоснабжения» «подарок» - ловушки с водой Смотреть фотографииCмотреть видео
10:44
В Волгоградской области предприятие торговли оштрафовали за рыбу с истекшим сроком годностиСмотреть фотографии
10:33
В волгоградский музей «Сталинградская битва» начнут пускать посетителей с детскими коляскамиСмотреть фотографии
09:40
Руководителей предприятий-должников Волгоградской области будут дисквалифицироватьСмотреть фотографии
05:34
Новый подрядчик строительства шоссе Авиаторов в Волгограде проигрывает миллионы в судеСмотреть фотографии
21:28
Болельщики сборной Японии не унывают после поражения в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:41
Тренер Японии назвал причину поражения на матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Японская телекомпания командировала в Волгоград ниндзя с маленькой собачкойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
Сборная Польши обыграла команду Японии на “Волгоград Арене” - 1:0Смотреть фотографии
18:34
Последний матч ЧМ на «Волгоград Арене» поставил рекорд по посещаемости Смотреть фотографии
18:30
Самураи, Ниндзя, Пикачу: японский карнавал возле стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Волгоградский Союз журналистов сотрясают скандалыСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде “король” болельщиков из Польши назвал условие выхода России в финал ЧМ-2018 Cмотреть видео
15:22
В Волгограде японцы выбрали самое вкусное блюдо из русской кухниСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
В Волгограде перед матчем Японии и Польши болельщиков обливают питьевой водойСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 