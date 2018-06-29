



Вопрос о поддержке проекта федерального закона № 489161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" внесен в повестку дня заседания Волгоградской областной думы, которое состоится 3 июля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте регпарламента, проект внесен депутатами Волгоградской облдумы Сергеем Булгаковым, Татьяной Бухтиной, Сергеем Горняковым, Эдуардом Давыдовским, Владимиром Ефимовым, Юрием Корбаковым, Станиславом Коротковым, Ильей Кошкаревым, Виктором Левкиным, Александром Махиным, Иваном Мордвинцевым, Алексеем Овчинниковым, Александром Осиповым, Сергеем Песковым, Михаилом Рогозиным, Натальей Семеновой, Ириной Соловьевой, Михаилом Струком, Сергеем Федюшкиным, Русланом Шарифовым, Дмитрием Шипуновым. Проект подготовлен комитетом Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов под председательством Татьяны Бухтиной, который, как ранее сообщало информагенство, его одобрил.

Напомним, главная суть вносимых изменений в федеральный закон – это увеличение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Ранее пресс-служба Волгоградской облдумы сообщала о том, что депутаты Госдумы от Волгоградской области уже провели ряд встреч с избирателями на тему разъяснений реформы. Так, депутат Государственной думы Александр Носов провел такие встречи в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, а также в Иловлинском, Городищенском, Еланском районах. «Наша цель донести до жителей информацию о том, что корректировка пенсионного законодательства повысит уровень жизни пенсионеров. Все предложения, услышанные на местах, будут проанализированы и обобщены, а затем направлены в Госдуму, где осенью законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтении», - подчеркнул депутат.

Аналогичные встречи в Среднеахтубинском, Ленинском, Серафимовичском, Клетском, Киквидзенском, Новоаннинском, Новониколаевском районах Волгоградской области и городах Волжский, Урюпинск, Фролово провели депутаты Государственной думы ФС РФ Ирина Гусева, Владимир Плотников, Татьяна Цыбизова, Нина Черняева, сообщила пресс-служба регпарламента.



