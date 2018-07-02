Экология 02.07.2018 10:20
1206 10
02.07.2018 10:20
После публикации ИА «Высота 102» «В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корню» на данной территории заработала система полива. «Казалось, можно наконец-то порадоваться: хоть что-то удастся в парке сохранить, - сообщили редакции жители Дзержинского района. - Однако, судя по всему, чиновники отчитаются в очередной раз об успешно проделанной работе, но на самом деле никому легче не стало: ни парку, ни жителям».
По словам Людмилы Ломовой, которая сама возит на тележке бутыли с водой и пытается спасти хоть несколько живых деревьев, - когда половину территории парка покосили от камыша, взору предстали водопроводные трубы с рассеивателями воды. «Но так, как заработала сейчас система орошения, лучше бы не работала вообще, - говорит она. - Вода льется в никуда. Фонтан поливает не деревья с кустарниками, а оставшийся бурьян и камыш. Часть водопровода не работает вообще. Часть еле брызжет. Разве это полив? Неужели так можно спасти парк от такой суши?».
По ее словам, когда она увидела в парке двух представителей администрации, спросила: «Разве это по-хозяйски? Ведь огромные деньги вложены в эту так называемую систему полива, а толку – ноль. Я буду жаловаться в прокуратуру». Но, - говорит она, - они отмахнулись от нее и заявили: «Да куда угодно жалуйтесь. Вы что, не видите - рассеиватели разворовали».
Как говорит пожилая женщина, разговор с чиновниками, которые отказались назвать свои фамилии, не привел ни к чему. Несколько раз она пыталась связаться с заместителем главы администрации Дзержинского района, курирующим сферу ЖКХ, Сергеем Александровичем Блошкиным. Но трубку он не взял. Она призналась, что даже его сотовый узнала, чтоб рассказать ему о беде. «Не может же человек, отвечающий за состояние парка, проигнорировать просьбы жильцов, - говорит Людмила Ивановна. – Но дозвониться также не получилось. А парк гибнет на глазах и сегодняшние фото – тому подтверждение», - заключила жительница Дзержинского района.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2018 20:32
14243 0
15.06.2018 21:02
8696 0
03.06.2018 14:15
7371 0
В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафет25.06.2018 08:29
В Волгограде закрытый "Красный Октябрь" оштрафован за выбросы23.06.2018 10:31
В Волгоградской области лесным инспекторам указали на слабую противопожарную работу22.06.2018 12:20
Вывоз мусора на объектах ЧМ в Волгограде обеспечивает ГК «Чистый город»21.06.2018 10:24
Доска позора: Жители Волгограда просят спасти «Русь» от гибели20.06.2018 12:26
В Волгограде нашли «кусочек Европы»20.06.2018 09:56
Отходами на Кубани займется волгоградская компания19.06.2018 16:32
В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корню19.06.2018 10:30
Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили "сюрприз" - помойку под окнами17.06.2018 20:32
ГК "Чистый город" в Волгограде помогла к ЧМ-2018 очистить от мусора перехватывающую парковку15.06.2018 21:02
Пушкинский сквер в Волгограде очищают от погибших елей и берез15.06.2018 05:14
Смрад от мусорных площадок в Волгограде «убивают» поджогом13.06.2018 20:50
В Волгоградской области рыбака оштрафовали за "хваткие" снасти12.06.2018 14:19
Судимая и.о. руководителя МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района» отделалась легким испугом за "похороны" мусора в лесопарке Волгограда12.06.2018 11:28
Возмутительной назвал ситуацию с 10-тысячным штрафом, предъявленным комитетом облкомприроды исполняющей обязанности директора МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольге Лемякиной, руководитель волгоградской общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. Напомним,...
В Волгоградской области со дна реки поднимают полузатопленный плавкран08.06.2018 10:00
Реклама