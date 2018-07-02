После публикации ИА «Высота 102» «В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корню» на данной территории заработала система полива. «Казалось, можно наконец-то порадоваться: хоть что-то удастся в парке сохранить, - сообщили редакции жители Дзержинского района. - Однако, судя по всему, чиновники отчитаются в очередной раз об успешно проделанной работе, но на самом деле никому легче не стало: ни парку, ни жителям».

По словам Людмилы Ломовой, которая сама возит на тележке бутыли с водой и пытается спасти хоть несколько живых деревьев, - когда половину территории парка покосили от камыша, взору предстали водопроводные трубы с рассеивателями воды. «Но так, как заработала сейчас система орошения, лучше бы не работала вообще, - говорит она. - Вода льется в никуда. Фонтан поливает не деревья с кустарниками, а оставшийся бурьян и камыш. Часть водопровода не работает вообще. Часть еле брызжет. Разве это полив? Неужели так можно спасти парк от такой суши?».

По ее словам, когда она увидела в парке двух представителей администрации, спросила: «Разве это по-хозяйски? Ведь огромные деньги вложены в эту так называемую систему полива, а толку – ноль. Я буду жаловаться в прокуратуру». Но, - говорит она, - они отмахнулись от нее и заявили: «Да куда угодно жалуйтесь. Вы что, не видите - рассеиватели разворовали».

Как говорит пожилая женщина, разговор с чиновниками, которые отказались назвать свои фамилии, не привел ни к чему. Несколько раз она пыталась связаться с заместителем главы администрации Дзержинского района, курирующим сферу ЖКХ, Сергеем Александровичем Блошкиным. Но трубку он не взял. Она призналась, что даже его сотовый узнала, чтоб рассказать ему о беде. «Не может же человек, отвечающий за состояние парка, проигнорировать просьбы жильцов, - говорит Людмила Ивановна. – Но дозвониться также не получилось. А парк гибнет на глазах и сегодняшние фото – тому подтверждение», - заключила жительница Дзержинского района.



