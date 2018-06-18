В парке героев-летчиков в Волгограде деревья сохнут на корню

На глазах сотен волгоградцев гибнут деревья в парке героев-летчиков в Дзержинском районе города. «Я каждый день набираю по три пятилитровых бутылей воды, гружу на тележку, везу в парк и поливаю. И так несколько раз в день. Но это же все равно капля в море, деревья и кустарники - липы, ели, рябина, барбарис и другие - засыхают на корню», - рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №15г по бульвару 30-летия Победы пенсионерка Людмила Ивановна Лозина.

По ее словам, непонятно, как получилось, что прошлой осенью здесь провели водопровод, перекопали для этого весь парк, а оросительная система так и не заработала.

«Ведь наверняка и деньги потратили немалые и на водопровод, и на зеленые насаждения, а все пошло прахом. У нас у всех, кто рядом живет, кто ежедневно ходит мимо парка, сердце кровью обливается, - сетует пожилая женщина. – Трава по пояс, земля потрескалась, нет ни одного фонаря. Старые скамейки убрали, а новые так и не появились, хотя нам обещали, что парк после реконструкции будет красивым. Но на самом деле все с точностью да оборот. Жители не раз обращались в администрацию Дзержинского района, но, похоже, никому до этого нет дела».

По словам пожилой женщины, рядом с парком находится пруд, заросший камышом. И там ситуация устрашающая. «Как выжили там черепашки – тоже непонятно, - говорит она. – Я по четыре буханки хлеба покупаю и подкармливаю их, чтоб совсем не погибли. Зато крысы как бегали, так и бегают, им одним тут вольготно».

Напомним, ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации с парком в материалах «В Волгограде реконструкция парка героев-летчиков из-за судебных тяжб переносится на 2017 год», «Директор МБУ в Волгограде оштрафован за уклонение от заключения контракта», «Парк героев-летчиков в Волгограде заполонили крысы», «В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудом». Отметим, что реконструкция парка героев-летчиков в микрорайоне «Семь ветров» началась еще в 2016 году. В проекте были предусмотрены велосипедные и гравийные дорожки, сухой фонтан, установка скамеек и урн, освещение, устройство поливочного водопровода, бордюров, сооружение спортивной и детской площадок, макета самолета, солнечных часов и т.д. Но пока парк выглядит удручающе.



