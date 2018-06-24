Общество

В Волгограде военная кафедра в ВолГАУ станет доступной для студентов всех вузов области

Общество 24.06.2018 08:36
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24.06.2018 08:36


У волгоградских студентов  появилось право освоить программу военной подготовки в любом федеральном или военном вузе. Как пояснил ИА «Высота 102» военный прокурор Волгоградского гарнизона Михаил Аскоченский, согласно постановлению правительства №490 внесены изменения в организацию военной подготовки студентов. В постановлении прописан и алгоритм применения права студентов обучаться на военной кафедре в "неродном" вузе. Ректор образовательной организации, при которой отсутствует военная кафедра, согласовывает договор и обеспечивает необходимые условия для обучения своих студентов на военной кафедре в вузе, где такая кафедра есть.
Главным плюсом для вузов с военной кафедрой является то, что после окончания обучения по военным дисциплинам выпускники вузов не призываются на военную службу. После окончания обучения они получают военный билет. Также они имеют право заключить контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы. Напомним, единственная в регионе военная кафедра работает в Волгоградском аграрном университете.

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