ВОЛГОГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Кровососущей мошки, которая с утра в понедельник начала досаждать многочисленным гостям и болельщикам чемпионата мира по футболу в Волгограде, вечером на стадионе, где состоится матч Тунис - Англия, не будет. Об этом ТАСС сообщил представитель администрации Волгоградской области. "Да, мошка появилась, это ее сезон, но в таком объеме, как это в Волгограде бывает обычно, сейчас это совсем некритично. Конечно, гостям непривычно, но вечером на стадионе мошки не будет", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что одним из факторов того, что насекомых не будет на арене во время матча, может быть то, что ее разгонит ветер. Ранее...

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