«МегаФон» установил безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов









«МегаФон» расширяет тарифный план #Hello, разработанный специально для гостей чемпионата из других стран, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Обновленный тариф включает в себя безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков, 30 SMS на любые номера России и в другие страны, возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели.

«Мы начали готовить предложение для туристов заранее и еще летом прошлого года, во время Кубка Конфедераций, провели исследование чтобы понять, что «МегаФон» как оператор может предложить гостям нашей страны. Оказалось, что самыми востребованными являются мессенджеры и социальные сети, и поэтому мы решили дать туристам больше возможностей для того, чтобы делиться впечатлениями с родными и друзьями. При стоимости тарифа менее 10 евро гости нашей страны теперь могут неограниченно общаться с близкими в соцсетях и мессенждерах, делиться фотографиями, видео, аудиосообщениями. А для других целей у них останется еще 10 ГБ самого быстрого мобильного интернета, доступного в любом регионе нашей страны», — комментирует директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.

Все SMS-уведомления в тарифе на английском языке. Также для пользователей тарифа действует поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр. Причем система определит сама, что ей звонит абонент тарифа #Hello, и переведёт звонок клиента на англоговорящего специалиста.

Иностранный гражданин может купить симку по своему паспорту в салонах «МегаФона» или заказать доставку.

Перечень стран, в которые пользователи могут звонить и отправлять SMS в рамках тарифа, расширен. В него входят Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония, Австрия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Чехия, Эстония.