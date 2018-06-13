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 14.06.2018 12:20 Реклама

«МегаФон» установил безлимитные соцсети и мессенджеры для футбольных болельщиков и туристов



«МегаФон» расширяет тарифный план #Hello, разработанный специально для гостей чемпионата из других стран, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Обновленный тариф включает в себя безлимитный трафик для общения в мессенджерах (WhatsApp, Viber, eMotion, Snapchat, Facebook Messenger) и социальных сетях (Facebook, Instagram), дополнительные 10 ГБ мобильного интернета на остальные сервисы, 30 минут звонков, 30 SMS на любые номера России и в другие страны, возможность совершать безлимитные вызовы на номера «МегаФона». Стоимость пакета составляет 700 рублей (менее 10 евро) за каждые две недели. 
«Мы начали готовить предложение для туристов заранее и еще летом прошлого года, во время Кубка Конфедераций, провели исследование чтобы понять, что «МегаФон» как оператор может предложить гостям нашей страны. Оказалось, что самыми востребованными являются мессенджеры и социальные сети, и поэтому мы решили дать туристам больше возможностей для того, чтобы делиться впечатлениями с родными и друзьями. При стоимости тарифа менее 10 евро гости нашей страны теперь могут неограниченно общаться с близкими в соцсетях и мессенждерах, делиться фотографиями, видео, аудиосообщениями. А для других целей у них останется еще 10 ГБ самого быстрого мобильного интернета, доступного в любом регионе нашей страны», — комментирует директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон» Александр Фетисов.
Все SMS-уведомления в тарифе на английском языке. Также для пользователей тарифа действует поддержка на английском на странице компании в Facebooк и при звонке в колл-центр. Причем система определит сама, что ей звонит абонент тарифа #Hello, и переведёт звонок клиента на англоговорящего специалиста.
Иностранный гражданин может купить симку по своему паспорту в салонах «МегаФона» или заказать доставку.
Перечень стран, в которые пользователи могут звонить и отправлять SMS в рамках тарифа, расширен. В него входят Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Иран, Исландия, Испания, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония, Австрия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, США, Турция, Финляндия, Чехия, Эстония.
«МегаФон» предоставляет своим клиентам лучшие скорости мобильного интернета на стадионах Чемпионата мира 2018, согласно исследованию информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли».
 
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Общество 14.06.2018 10:49

Глава Росавтодора осмотрел место начала будущего строительства объездной дороги вокруг Волгограда Сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетили место начала будущего строительства объездной дороги вокруг города-героя. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Городищенском районе глава Росавтодора и  руководитель области установили реперную рейку — памятный знак, символизирующий начало этапа работ по проектированию окружной магистрали. Рабочую поездку глава федерального дорожного ведомства начал с посещения Мамаева кургана, где вместе с губернатором Андреем Бочаровым почтил память защитников Отечества. Участие в выездном совещании на месте начала строительства объездной дороги приняли также депутаты Госдумы от региона Евгений...
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В центре Волгограда вырубили деревья под покровом ночи Сегодня жители ул. Новороссийской  провели бессонную ночь. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, около трех часов ночи  на территории, прилегающей к котельной 101-ого микрорайона, на ул. Новоросийской, 11а стали рубить деревья. «Благоустройство» продолжилось и утром. Жители подозревают, что зеленая зона в центре жилого массива пойдет еще под одну линию гаражей на территории котельной, которых здесь уже немало. «На каких основаниях это происходит? Почему под покровом ночи? Чтобы никто не мог помешать им планам? А теперь мы остались без единого островка зелени! Кто разрешает делать такие вещи? Если коммунальщики так зарабатывают на строительстве гаражей, то почему нас лишают глотка...
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Здравоохранение 14.06.2018 09:58

В Волгоградской области сохраняется напряженная обстановка по распространению бешенства среди животных. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в этом году зарегистрировано 119 случаев заболевания животных опасной вирусной инфекцией. Так заболели 11 диких лис, 53 кошки, 40 собак, семь голов крупного и четыре головы мелкого рогатого скота, одна лошадь, один хорек и два домашних хомяка. По данным Россельхознадзора,  одной  из причин распространения бешенства среди животных в регионе стали нарушения,  допущенные сотрудниками государственной ветеринарной службы.  Так,  не соблюдались инструкции по применению вакцин и условия  их хранения, а также сроки ревакцинаций животных....
Прочитана: 1145 раз
Общество 14.06.2018 07:37

У вас есть опыт работы с видеокамерой, вы можете монтировать и работать со звуком и хотите работать в информагентстве «Высота 102»? У вас есть шанс получить эту работу. Присылайте резюме – [email protected] 
Прочитана: 2323 раз
Культура 14.06.2018 06:06

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Культура 14.06.2018 04:34

Сегодня в Волгограде в рамках культурной программы чемпионата мира по футболу состоится акция «Футбольная ночь». Она начнется с открытия выставки современного искусства «Актуальная Россия: игра в классиков». Как сообщили ИА «Высота 102» в музее изобразительных искусств имени Машкова, будут представлены произведения современного искусства: более 100 работ со всей страны. Состоится презентация новой песни, созданной волгоградскими музыкантами специально к спортивному празднику. Зрителей также ждут видеоинсталляция в окнах выставочного зала музея, в которую войдут выставка-конкурс рисунка на темы «Спорт» и «Футбол», виртуальная выставка «Спорт», созданная на основе интерактивной программы «Спорт в русском изобразительном искусстве» информационно-образовательного центра «Русский музей: Виртуальный филиал» и произведений...
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Спорт 13.06.2018 21:32

Контракт c семью новыми футболистами команды “Ротор-Волгоград” будет подписан завтра. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба, это произойдет в Абрау-Дюрсо, где команда находится на сборах. Фамилии новых игроков пока не разглашаются. Однако известно, что на просмотре в команде находится много претендентов. Уже 16 июня там пройдет контрольная встреча с майкопской "Дружбой", а 17 числа волгоградцы встретятся с новороссийской командой "Черноморец".
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