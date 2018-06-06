Депутата Госдумы попросили спасти уникальный лицей «Лидер» в Волгограде





Родители одаренных детей, обучающихся в волгоградском лицее-интернате «Лидер», которому грозит закрытие, обратились за помощью к депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко. По их словам, как заявили они ИА «Высота 102», это для них – последняя надежда на спасение этого уникального общеобразовательного учреждения.

Напомним, областной комитет образования и науки принял решение в 2018-2019 учебном году набирать учеников в лицей только дополнительно в 11-е классы. По словам родителей, учащимся 10-х классов предложена маловразумительная и нелепая форма дистанционного обучения по профильным и углубленным дисциплинам, к тому же платная. О принятом решении областной комитет образования и науки сообщил только в начале мая 2018 года Причины не были озвучены ни педагогическому коллективу, ни родителям.

Как заявляют родители, лицей без натяжек и преувеличений является тем самым «социальным лифтом», дающим практически безальтернативную возможность одаренным и мотивированным детям из глубинки получить полноценное качественное образование. Много ли в нашем регионе подобных учебных заведений, чтобы так легко ими разбрасываться? Они «выращиваются» годами. Сложно что-то создать одним росчерком пера, а уничтожить можно.

«Мы написали массу писем во всевозможные инстанции, все наши обращения пересылаются в комитет по образованию региона, а там отвечают, что лицей работает в штатном режиме», - говорит мама ученика Лариса Харитонова.

Анна Кувычко честно призналась, что не понимает, почему такая опасность нависла над данным учебным заведением, каким образом будет осуществляться дистанционное обучение и выразила свое личное отношение к происходящему. «Когда на уровне правительства России и президента поддерживаются центры для одаренных детей, ситуация с лицеем «Лидер», который является изюминкой образования в Волгоградской области – недопустима, - сказала она. – Напротив, надо думать о том, как развивать эти центры. Я убеждена, что в нашем регионе таких учреждений должно быть несколько, творческие способности и таланты наших детей нужно всячески поддерживать». Анна Кувычко заявила, что постарается сделать все от нее зависящее, чтобы лицей остался жить.

Напомним, лицей был создан в 2004 году в целях расширения сети образовательных учреждений Волгоградской области, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов для детей из сельских районов, показывающих высокие образовательные результаты. Согласно уставу ГБОУ «Волгоградский лицей-интернат «Лидер» выполняет все поставленные перед ним цели и задачи. Подтверждением тому являются результаты ЕГЭ, победы на Всероссийских олимпиадах и конкурсах, отзывы учеников и родителей. В 2015 году комитетом образования области уже была предпринята попытка ликвидировать лицей, однако в результате активного общественного противодействия эта попытка была сорвана. По словам родителей, налицо - новая попытка закрыть лицей, только теперь более изощренно и поэтапно. Об этом ИА «Высота 102» не раз сообщало в публикациях, последний раз – в материале «В Волгограде лицей для одаренных детей из глубинки хотят закрыть «по-тихому» .



