В Волгограде подготовили правила избрания главы на должность "два в одном"

Проект принятия порядка проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования городского округа город-герой Волгоград подготовлен в гордуме. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, теперь эта процедура будет проходить в соответствии с принятыми поправкам в устав города и федеральным законодательством. Согласно этим изменениям, напомним, вместо должностей главы Волгограда и главы администрации Волгограда вводится должность главы муниципального образования. Соответственно, будущий председатель городской думы будет называться именно так, а не как раньше – глава Волгограда. Больше не будут оперировать и таким понятием, как сити-менеджер. Глава муниципального образования будет являться высшим должностным лицом городского округа.

В комиссии по отбору кандидатов будет 5 представителей городской думы и 5 представителей от губернатора Волгоградской области. Главные требования к претендентам не отличаются от тех, которые предъявлялись к выбору сити-менеджера – это возраст менее 65 лет, высшее образование, отсутствие непогашенной или неснятой судимости, хорошее здоровье, знание законов РФ и т.д. Кандидаты должны пройти собеседование, по желанию – представить программы развития города и привлечения инвестиций, в результате чего комиссия выберет кандидатов на должность. Утверждать главу муниципального образования будут депутаты, для этого потребуется не менее двух третей голосов.

К слову, порядок избрания главы муниципального образования будет действовать после выборов депутатов гордумы нового созыва.



