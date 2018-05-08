Коммунальными отходами в республике Адыгея займется волгоградская компания

Республика Адыгея - четвертый субъект в ЮФО наряду с Астраханской, Ростовской областями и республикой Калмыкия, где ГК «Чистый город» выбрана региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующее соглашение сроком на 10 лет заключено с региональным министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, к исполнению обязанностей по вывозу отходов с территории республики, где проживает около полумиллиона человек, компания приступит ориентировочно в октябре-ноябре этого года.

До этого времени предстоит работа по инвентаризации контейнерных площадок, строительству двух мусороперегрузочных мощностей, приобретению дополнительной тары и спецтехники, определению способа сбора отходов в зависимости от территории, выстраиванию логистических маршрутов.

Кроме того, до конца года компания-региональный оператор приступит к возведению в республике Адыгея регионального экотехнопарка. Так, строительство первого этапа - мусоросортировочного комплекса - планируется завершить уже до конца этого года, второго – полигона с участком биокомпостирования – во второй половине следующего года. Объем инвестиций оценивается в размере 530 млн. рублей.

По словам председателя Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полины Вергун, расширение зоны присутствия компании в одном федеральном округе и консолидация объемов вторичного сырья позволяет запустить на юге России масштабное производство по переработке отходов с получением готового продукта – федеральный экотехнопарк. К слову, его проектирование на стадии завершении.



