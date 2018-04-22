В гостиницах «Арцах» на ул. Огородной, 17, и «Астория» на ул. Пархоменко, 27Б, в Волгограде установлено завышение максимальной стоимости гостиничного обслуживания в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по региону, таким образом были нарушены требования, установленные постановлением правительства РФ .

Должностные лица были привлечены к административной ответственности, кроме того, управление обратилось в суды с исками о прекращении противоправных действий со стороны хозяйствующих субъектов, выразившихся в завышении максимальной стоимости гостиничного обслуживания в городе Волгограде, в котором будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как подчеркнули в управлении, судебное рассмотрение дел окончилось заключением мировых соглашений, согласно которым исполнители на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года - с 14 мая по 15 августа 2018 года - обязались не допускать предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам.

Напомним, чуть ранее факт завышения цен был выявлен в принадлежащих индивидуальному предпринимателю трех гостиницах: «Сталинград» по адресу: ул. Рокоссовского, 102, «Галерея Парк Отель» по ул. Рокоссовского, 7, и в гостинице «LITE HOTEL» по ул. Чапаева, 9. В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены 3 административных дела по ч. 1 ст. 14.6. КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых он был привлечён к административной ответственности. Постановления о привлечении к административной ответственности вступили в законную силу. Кроме того, суд постановил обязать индивидуального предпринимателя прекратить предоставление гостиничных услуг по завышенным ценам на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.



