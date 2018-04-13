Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 13.04.2018 14:53(Обновлено: 13.04.2018 15:05)

Читатели ИА «Высота 102» откликнулись на призыв о помощи парализованному школьнику из Волгограда



Более 60 тысяч рублей поступило на счет Ирины Терещук - мамы Сережи, со времени публикации ИА «Высота 102» материала под названием «Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляков». Мама мальчика рассказала, что весь день ей звонили люди со словами поддержки и спрашивали о том, дошли ли переведенные деньги. Звонили не только из Волгограда, но и из Москвы и даже из Сахалина. Семья Терещук благодарна всем, кто откликнулся на призыв о помощи. Все поступившие деньги, а суммы варьировались от 100 рублей до 10 тысяч, пойдут на реабилитацию Сергея, который очень хочет снова научиться ходить. 



Беда в семье Терещук случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний сын Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Сейчас Сергею 14 лет. Он проходит устное обучение на дому, так как ни писать, ни сидеть самостоятельно не может. Но доктора дают позитивные прогнозы при условии регулярных курсов реабилитации. Ближайший восстановительный курс в нижегородском центре реабилитации ФГУП «Московского протезно-ортопедического предприятия» обойдется семье Терещук в 203 тысячи 900 рублей. Половину суммы удалось собрать при помощи учителей, родителей и учеников школы №117 Красноармейского района Волгограда, более 60 тысяч перевели читатели ИА «Высота 102» и есть надежда,что неравнодушные люди найдутся еще. Кроме курсов реабилитации, подростку-инвалиду нужна специальная кровать и другое оборудование, которое стоит недешево. Те, кто хочет поучаствовать в сборе средств на реабилитацию подростка, могут переводить деньги на карту Сбербанка 5336 6900 0178 1758, принадлежащую маме Сергея - Ирине Терещук. Ее мобильный телефон 8-988-011-5230.

Добавьте ИА "Высота 102" в свои источники в Яндекс.Новостях по ссылке: https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3492

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде благоустройство парка героев-летчиков продвигается с трудомВ Волгограде директора «Горпитомника» подозревают в махинациях с деньгами на отлов бездомных животныхДепутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиЕгипетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеРегоператором по обращению с ТКО в Архангельской области стала волгоградская компания
 
Актуальные интервью и комментарии

В Волгограде сотрудники «жадной» гостиницы «Сталинград» агрессивно отреагировали на журналистов

Известный режиссер выбрал Волгоград для съемок фильма об афганцах

"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный круг

Сотрудники гостиницы «Сталинград», владелец которой был уличен в завышении цен на время ЧМ-2018, крайне негативно отреагировали на рабочий процесс видеосъемки...

В конце апреля-начале мая в Волгограде пройдут съемки восьмисерийного фильма о бывших...

Смотрите в программе: В Волгоградской области все больше районов оказываются в зоне бедствия из-за большой воды, в...

Происшествия 13.04.2018 15:19 (Обновлено: 13.04.2018 15:21)

Авария на нефтепроводе произошла сегодня в Камышинском районе Волгоградской области, сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По предварительным данным, течь в трубопроводе, который принадлежит АО "РИТЭК", зафиксирована на территории Таловского сельского поселения на земельном участке сельскохозяйственного назначения. На место происшествия выехали сотрудники природоохранной прокуратуры, Россельхознадзора и Ростехнадзора, а также специализированная лаборатория. В настоящее время принимаются все меры к устранению разлива нефтепродуктов. Установлено, что в результате порыва нефтепровода из-за деформации трубы произошло загрязнение земельного участка. Площадь загрязнения устанавливается. В настоящее время специалистами компании проводятся ремонтно-восстановительные работы на нефтепроводе, а загрязненный земельный участок зачищен силами эксплуатирующей организации. По...
Прочитана: 131 раз
Расследования 13.04.2018 14:04

Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил гражданский иск комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области к Николаю Николаенко, активисту регионального отделения ОНФ,  о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, между Николаем Николаенко  и администрацией Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области был заключён договор аренды земельного участка. Между тем, названный земельный участок находится в границах ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», то есть относится к землям особо охраняемой природной территории регионального значения и  ограничен в обороте. А значит, у  администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области отсутствовали полномочия по распоряжению названным...
Прочитана: 3079 раз
Происшествия 13.04.2018 13:00

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы города Волгограда по статье «Мошенничество». По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, - сообщает ИА «Высота 102», - она опубликовала в сети Интернет ложное объявление о продаже одежды и убедила покупательницу перевести на ее банковский счет предоплату в размере около 30 тысяч рублей. После того, как деньги поступили на счет злоумышленницы, она перестала выходить на связь с потерпевшей. Полицейские установили личность и местонахождение предполагаемой преступницы: ее задержали в Волгограде по месту проживания и доставили в Краснодарский край. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит максимальное наказание...
Прочитана: 760 раз
Общество 13.04.2018 12:20

Административное наказание в виде предупреждения вынес суд главе Краснослободска, который устроил проверку участка, относящегося к землям лесного фонда, подведомственного комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, глава был признан виновным в нарушении требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле (ст.19.6.1 КоАП РФ). Установлено, что он проверял земельный участок на предмет захламления отходами, но не принял во внимание тот факт, что не может осуществлять данные полномочия, так как указанная территория не является поселковой, а относится к землям лесного фонда. Проведение проверок земельного законодательства на такой земле...
Прочитана: 2483 раз
Происшествия 13.04.2018 12:20 (Обновлено: 13.04.2018 13:50)

В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма Вора - любителя парфюма, ищут волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг днем мужчина 25-30 лет украл два флакона туалетной воды из магазина “Рубль-Бум”, находящегося на улице  Батова, 6а. При этом воришку засекли камеры наблюдения и сотрудница магазина. Но догнать парня, ей не удалось.  Стоимость украденного составляет около двух с половиной тысяч рублей.  Приметы злоумышленника: рост 175-180 см, славянской внешности, спортивного телосложения, волосы русые средней длины. Был одет в спортивный костюм синего цвета. Всех,  кто его видел,  полицейские просят сообщить по телефонам:  (8442) 74-07-71, 93-74-67. Конфиденциальность гарантируется.
Прочитана: 1222 раз
Политика 13.04.2018 12:17

Волгоградские депутаты заседают в Ялте 10 депутатов Волгоградской областной думы, а также представители аппарата регпарламента находятся сейчас в республике Крым, сообщает ИА «Высота 102». Поводом для совместной весенней поездки в Ялту за бюджетный счет стала открывшаяся сегодня XXVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Пленарное заседание прошло в Ливадийском дворце.  Волгоградские парламентарии во главе с Николаем Семисотовым, по информации регпарламента, представили несколько инициатив, в том числе на тему совершенствования законодательства о лесопарковых зеленых поясах и об ужесточении наказания за использование электроудочек.  Еще одна инициатива касается необходимости совершенствования правового регулирования в вопросах, связанных с осуществлением работ...
Прочитана: 2398 раз
Экология 13.04.2018 11:46

Специалисты провели обследование территории ликвидируемой свалки в Кировском районе Волгограда, где ранее располагался скотомогильник биологических материалов, сообщает ИА "Высота 102". По информации управления Росприроднадзора по Волгоградской области, с целью обследования территории на предмет наличия скотомогильников был осуществлен совместный выезд с прокуратурой Волгоградской области, представителями комитета ветеринарии Волгоградской области, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Установлено, что ранее на территории Кировского района располагались две биотермические ямы, которые были законсервированы и не эксплуатируются с 2004 года. Сам скотомогильник в составе двух биотермических ям ликвидирован с 2015 года в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области...
Прочитана: 4428 раз
Происшествия 13.04.2018 11:34

Напротив Центральной набережной Волгограда горит сухостой Сухая растительность загорелась сегодня днем на левом берегу Волги в районе Краснослободска. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:20. На месте работают расчеты пожарно-спасательной части №50. На площади в один гектар есть несколько очагов пожара.  Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем, а также воздерживаться от сжигания мусора. Обо всех случаях возгорания сообщать по телефонам: 01 или 101 (с сотового).
Прочитана: 903 раз
Экология 13.04.2018 10:38

В сгоревшей дубраве Волго-Ахтубинской поймы высадят 2 тысячи деревьев В предстоящую субботу, 14 апреля, на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», входящего в биосферный резерват ЮНЕСКО, в рамках программы по лесовосстановлению пройдет посадка 2 тысяч деревьев в дубраве, выгоревшей в прошлом году на берегу ерика Гнилой. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения ЭКА, пожары охватили более 400 гектар территории природного парка, в том числе дубравы, что негативно отразилось на экологической обстановке в регионе. На месте сгоревших деревьев в дубраве будут высажены саженцы дуба черешчатого и клена татарского. Дуб черешчатый испокон веков произрастает на территории поймы и является основной породой парка.  Сбор добровольцев состоится 14 апреля в 10-30 на автодороге...
Прочитана: 811 раз
Астрахань 13.04.2018 10:24

Священник-байкер организовывает мотопробег от Астрахани до Волгограда к Дню Победы Астраханский священник-байкер отец Георгий вновь организовывает мотопробег, который посвящается Дню Победы. Служитель ахтубинского прихода третий год подряд будет возглавлять колонну. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По признанию священника, в церковной среде к байкерам отношение неоднозначное. Однако он уверен, что именно такие люди могут доступно и понятно объяснять молодому поколению силу духовных ценностей. В мотопробеге, который в этом году продлится 4 дня, примут участие воцерквлённые байкеры. Колонна из сорока мотоциклистов посетит населённые пункты по правую и левую сторону реки Волги — Чёрный Яр, Красный Яр, Харабали, Ахтубинск, Знаменск. Закончится акция...
Прочитана: 1115 раз
Общество 13.04.2018 09:58

Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков Жители улицы Батова в Волгограде бьют тревогу по поводу провалившегося асфальта на их улице. Как они сообщили ИА «Высота 102», опасность в том, что рядом – детский сад №176. Именно по этому пути и дети, и родители ходят в это образовательное учреждение. По словам волгоградцев, недавно здесь вели работы по замене коммуникаций, и теперь такой вот результат. «Куда мы только не звонили, - говорит Марина Волкова, - но никто не удосужился даже ограждение поставить. Чего ждем? Чтобы кто-то провалился?». Напомним, что такой случай в Волгограде – не единичный. Страдают от этой беды жители улицы Фадеева в...
Прочитана: 2090 раз
Экология 13.04.2018 09:37

Волгоградская область с понедельника начинает жить в чистоте С 16 апреля по 16 мая в Волгоградской области объявлен месячник "Чистая область - 2018", сообщает ИА "Высота 102". Согласно распоряжению главы региона, в этот период на территории области пройдут мероприятия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории муниципальных образований, природных парков, а также по выявлению мест загрязнения и захламления территорий лесных участков, входящих в состав земель лесного фонда. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области поручено навести чистоту вблизи автомобильных дорог, а главам муниципальных образований организовать субботники на подведомственных территориях. Юридическим и физическим лицам рекомендовано присоединиться к месячнику чистоты, провести мероприятия по уборке используемых территорий...
Прочитана: 1311 раз
Общество 13.04.2018 09:31

Штраф за немаркированные и просроченные лекарства, обнаруженные в Калачевской районной станции по борьбе с болезнями животных, придется заплатить ее руководителю. Как сообщили ИА “Высота 102” в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения при проверке обнаружили специалисты отдела ветеринарного контроля и надзора. В холодильнике хранилось лекарство без этикеток, а также просроченный раствор для инъекций, который, по правилам, должны были держать отдельно, чтобы затем уничтожить. 
Прочитана: 451 раз
Происшествия 13.04.2018 09:14

Сегодня утром в час пик приостановилось движение скоростных трамваев. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе МЭТ, причиной остановки стало обнаружение подозрительных вещей на станции “Пионерская”. Сообщение поступило в 8:55. В 9:11 движение электротранспорта возобновилось. Ничего представляющего угрозу обнаружено не было.
Прочитана: 961 раз
Общество 13.04.2018 04:02

На территории Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области выявлено 19 земельных участков, которые не могут использоваться для ведения личного подсобного хозяйства. Как сообщает ИА "Высота 102", данный факт был обнаружен в ходе инспекции по инвентаризации земель специалистами комитета по управлению госимуществом. Выяснилось, что данный вид использования участков не был предусмотрен правилами землепользования и застройки городского поселения города Краснослободска. Кроме того, эта земля находится  в границах охранной зоны  высоковольтной линии электропередачи. А в границах таких зон запрещается ведение личного подсобного хозяйства, поскольку такая деятельность не отвечает требованиям безопасности и может повлечь причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан.  Теперь договоры аренды этих земельных...
Прочитана: 4379 раз


13 апреля 15:19
В Волгоградской области произошла авария на нефтепроводе
13 апреля 14:53
Читатели ИА «Высота 102» откликнулись на призыв о помощи парализованному школьнику из Волгограда Комментарии2Смотреть фотографии
13 апреля 14:04
В Волгоградской области с активиста ОНФ взыскали более 3 миллионов рублей Комментарии10
13 апреля 13:00
Мошенницу из Волгограда ждет суд в Краснодаре
13 апреля 12:20
В Волгоградской области главу Краснослободска "поймали" на контроле чужой территории Комментарии8
13 апреля 12:20
В Волгограде ищут магазинного вора - любителя парфюма Комментарии13Смотреть фотографии
13 апреля 12:17
Волгоградские депутаты заседают в Ялте Комментарии41Смотреть фотографии
13 апреля 11:46
Почву на мусорной свалке в Кировском районе Волгограда исследуют на сибирскую язву Комментарии4
13 апреля 11:34
Напротив Центральной набережной Волгограда горит сухостой Комментарии9Смотреть фотографии
13 апреля 10:38
В сгоревшей дубраве Волго-Ахтубинской поймы высадят 2 тысячи деревьев Комментарии6Смотреть фотографии
13 апреля 10:24
Священник-байкер организовывает мотопробег от Астрахани до Волгограда к Дню Победы Комментарии15Смотреть фотографии
13 апреля 09:58
Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков Комментарии11Смотреть фотографии
13 апреля 09:37
Волгоградская область с понедельника начинает жить в чистоте Комментарии23Смотреть фотографии
13 апреля 09:31
В Волгоградской области ветстанцию оштрафовали за просроченные лекарства Комментарии3
13 апреля 09:14
В Волгограде из-за подозрительных вещей приостановили движение скоростного трамвая Комментарии9
13 апреля 04:02
В Волгоградской области под огороды выделили землю "под напряжением" Комментарии13
12 апреля 21:18
В Волгограде объявлен общегородской субботник Комментарии36Смотреть фотографии
12 апреля 20:27
Грудничка с воспалением мозга доставили в Волгоград вертолетом Комментарии1
12 апреля 20:24
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычного Комментарии11Cмотреть видео
12 апреля 18:17
Дорожный строитель из Москвы заплатит за срыв сроков ремонта в Волгоградской области
12 апреля 18:15
Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнеса Комментарии21
12 апреля 17:10
В Волгограде ТСЖ потратило собранные за тепло 3 миллиона на канцтовары и благоустройство Комментарии4
12 апреля 16:00
Волгоградский планетарий подвергся реорганизации Комментарии7Смотреть фотографии
12 апреля 14:53
Двоих жителей Волгоградской области поймали на сбыте раритетного охотничьего ружья Комментарии8
12 апреля 14:43
В российский реестр коррупционеров вошел сотрудник УФСИН по Волгоградской области Комментарии9Смотреть фотографии
12 апреля 14:42
В Волгограде риэлтор заработала три года колонии на продаже чужой квартиры Комментарии2
12 апреля 13:50
Мексиканский журналист учился в Волгограде чеканить шаг в роте Почетного караула Комментарии1Смотреть фотографии
12 апреля 12:39
Депутаты Волгоградской облдумы озаботились бесплатными похоронами для бывших узников концлагерей Комментарии13Смотреть фотографии
12 апреля 12:31
В Волгограде работник автосервиса разбил автомобиль клиента Комментарии6
12 апреля 12:00
В Волгограде "потеряли" уголовное дело по нанесению ущерба бюджету бухгалтером ТИК Комментарии19
Общество
13 апреля 14:53
Читатели ИА «Высота 102» откликнулись на призыв о помощи парализованному школьнику из Волгограда Комментарии2Смотреть фотографии
13 апреля 12:20
В Волгоградской области главу Краснослободска "поймали" на контроле чужой территории Комментарии8
13 апреля 09:58
Доска позора: Жители Волгограда требуют восстановить провалившийся асфальт после работы коммунальщиков Комментарии11Смотреть фотографии
13 апреля 09:31
В Волгоградской области ветстанцию оштрафовали за просроченные лекарства Комментарии3
13 апреля 04:02
В Волгоградской области под огороды выделили землю "под напряжением" Комментарии13
12 апреля 21:18
В Волгограде объявлен общегородской субботник Комментарии36Смотреть фотографии
12 апреля 16:00
Волгоградский планетарий подвергся реорганизации Комментарии7Смотреть фотографии
12 апреля 12:39
Депутаты Волгоградской облдумы озаботились бесплатными похоронами для бывших узников концлагерей Комментарии13Смотреть фотографии
12 апреля 11:43
УФАС указал комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области на дискриминацию в сфере перевозок грузов Комментарии4
12 апреля 11:39
ЮРПА с подачи депутатов Волгоградской облдумы попросит министра энергетики не "кошмарить" потребителей Комментарии4
12 апреля 11:38
Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляков Комментарии27Смотреть фотографии
12 апреля 11:19
Минобороны представило уникальные документы о Юрии Гагарине Комментарии2Смотреть фотографии
12 апреля 10:56
В Волгограде начали подготовку к купальному сезону Комментарии38Смотреть фотографии
12 апреля 10:36
В Волгограде торговцев не подпустят к стадиону без санкции FIFA Комментарии11
12 апреля 10:34
Гостиницам Волгограда перед ЧМ по футболу вновь указали на недопустимость повышения цен Комментарии7
12 апреля 09:10
В Волгограде отопительный сезон из-за понижения температуры продлен Комментарии31
12 апреля 08:50
Вывоз отходов с мусорной свалки в Кировском районе превратил жизнь волгоградцев в ад Комментарии21Cмотреть видео
12 апреля 07:39
Доска позора: Жители поселка в Волгоградской области почти 40 лет ждут ремонта дороги Комментарии16Смотреть фотографии
12 апреля 05:42
В Волгограде на станции Пионерская демонтировали эскалаторыСмотреть фотографии
12 апреля 05:38
Волжский посетил глава Духовного собрания мусульман России Комментарии2Смотреть фотографии
11 апреля 20:54
Пострадавшим от паводка волгоградцам оказывают помимо материальной психологическую помощьСмотреть фотографии
11 апреля 15:27
В Волгограде ТЦ "КиндерМолл" и "Китай Город" закроют из-за найденных нарушений Комментарии5
11 апреля 12:49
Доска позора: В Волгограде тонет улица Джаныбековская Комментарии35Смотреть фотографииCмотреть видео
11 апреля 11:31
В Волгограде начали огненную борьбу с камышом Комментарии23
11 апреля 10:07
В Волгограде концессии отреагировали на провалившийся асфальт во дворе многоквартирного дома Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
11 апреля 09:05
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд" Комментарии33Смотреть фотографии
10 апреля 16:25
В Волгоградской области восстанавливают размытые паводком дороги Комментарии2Смотреть фотографии
10 апреля 16:13
В Волгограде к ЧМ-2018 станет светлее Комментарии13Смотреть фотографии
10 апреля 14:34
Волгоградский «КАУСТИК» направит победителей IТ-олимпиады школьников в Международный детский компьютерный центр Комментарии1Смотреть фотографии
10 апреля 14:33
В деле о взрыве газа на проспекте Университетском в Волгограде "забыли" о пострадавших Комментарии4Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда
Реклама

   

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Жидкие пробиотики. Для борьбы с вирусами и простудой
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

     
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
Реклама

     
День 13 Апреля, Пт
Волгоград
температура 9..11 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
13 Апреля, Пт
1 $ 62.0659 руб.
1 € 76.7569 руб.
1 GBP 87.9846 руб.
1 CHF 64.6722 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
     

 

Обсуждают в форуме

Депутаты Волгоградской облдумы стали более дорогимиКомментарии70
Жители Волгограда возмущены состоянием дорог после зимы, несмотря на потраченные на ремонт миллиардыКомментарии57
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
Волгоградские депутаты заседают в ЯлтеКомментарии41
В Волгограде начали подготовку к купальному сезонуКомментарии38
В Волгограде объявлен общегородской субботникКомментарии36
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в ВолгоградКомментарии35
Доска позора: В Волгограде тонет улица ДжаныбековскаяКомментарии35
На время ЧМ-2018 Волгоград закроют для заказных автобусов и маршрутокКомментарии35
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
«Доcка позора»: В Волгограде окончательно "разбомбили" 51-ую Гвардейскую дивизиюКомментарии34
Суд в Волгограде из-за нарушений приостановил работу ТРК "Семь звезд"Комментарии33
В Волгограде отопительный сезон из-за понижения температуры продленКомментарии31
У приставов нет денег для сноса незаконных строений в ВолгоградеКомментарии29

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ради прокладки труб уничтожили и не восстановили новую дорогуКомментарии1
Просмотров: 24942
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде лунный пейзаж ЦПКиО обещают оперативно преобразить к 9 мая
Просмотров: 21944
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде будут топить и считать по счетчикам дольше обычногоКомментарии11
Просмотров: 17606
…То ли эхо прошедшей войны: Гостей Волгограда пугают развалины бывшего молзавода около Мамаева курганаКомментарии34
Просмотров: 9471
Взяты под стражу декан и преподаватель Волгоградского института бизнесаКомментарии21
Просмотров: 8911
В Волгограде после прокладки коммуникаций концессиями новые улицы превратились в бездорожьеКомментарии43
Просмотров: 7878
Грудничка с воспалением мозга доставили в Волгоград вертолетомКомментарии1
Просмотров: 6461
В Волгограде и его окрестностях горение сухого камыша прибавило работы пожарнымКомментарии2
Просмотров: 6388
В российский реестр коррупционеров вошел сотрудник УФСИН по Волгоградской областиКомментарии9
Просмотров: 5993
Коррупционный скандал в ВУЗе Волгограда: преступная группа работала под началом декана юрфакаКомментарии46
Просмотров: 5285

Рекомендуемые к прочтению новости

Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляковКомментарии27
Рекомендации: +55 / 1-
«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своевременный экологический контроль показателей Гремячинского ГОКаКомментарии4
Рекомендации: +36 / 0-
В ЖК «Гранд авеню» завершается строительство третьего дома
Рекомендации: +36 / 1-
Частицу Благодатного огня из Иерусалима распространили в храмах ВолгоградаКомментарии17
Рекомендации: +34 / 3-
Волгоградцам в честь Пасхи дадут позвонить в колокола
Рекомендации: +34 / 2-
В Волгограде раньше времени выходят дачные автобусыКомментарии14
Рекомендации: +31 / 0-
Министерство финансов РФ отметило редакцию ИА «Высота 102» за лучшую журналистскую работуКомментарии7
Рекомендации: +31 / 3-
Египетский болельщик отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипедеКомментарии22
Рекомендации: +31 / 4-
"Взгляд с Высоты": Волгоградской области бросили спасательный кругКомментарии11
Рекомендации: +31 / 9-
Митрополит Волгоградский и Камышинский Герман обратился к верующим с пасхальным посланием
Рекомендации: +31 / 3-