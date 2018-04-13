







Более 60 тысяч рублей поступило на счет Ирины Терещук - мамы Сережи, со времени публикации ИА «Высота 102» материала под названием «Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляков» . Мама мальчика рассказала, что весь день ей звонили люди со словами поддержки и спрашивали о том, дошли ли переведенные деньги. Звонили не только из Волгограда, но и из Москвы и даже из Сахалина. Семья Терещук благодарна всем, кто откликнулся на призыв о помощи. Все поступившие деньги, а суммы варьировались от 100 рублей до 10 тысяч, пойдут на реабилитацию Сергея, который очень хочет снова научиться ходить.













Беда в семье Терещук случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний сын Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Сейчас Сергею 14 лет. Он проходит устное обучение на дому, так как ни писать, ни сидеть самостоятельно не может. Но доктора дают позитивные прогнозы при условии регулярных курсов реабилитации. Ближайший восстановительный курс в нижегородском центре реабилитации ФГУП «Московского протезно-ортопедического предприятия» обойдется семье Терещук в 203 тысячи 900 рублей. Половину суммы удалось собрать при помощи учителей, родителей и учеников школы №117 Красноармейского района Волгограда, более 60 тысяч перевели читатели ИА «Высота 102» и есть надежда,что неравнодушные люди найдутся еще. Кроме курсов реабилитации, подростку-инвалиду нужна специальная кровать и другое оборудование, которое стоит недешево. Те, кто хочет поучаствовать в сборе средств на реабилитацию подростка, могут переводить деньги на карту Сбербанка 5336 6900 0178 1758, принадлежащую маме Сергея - Ирине Терещук. Ее мобильный телефон 8-988-011-5230.



