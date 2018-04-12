Парализованному после несчастного случая школьнику из Волгограда нужна помощь земляков









Беда в семье волгоградцев Терещук случилась в июне 2015 года, когда во время купания в водоеме на тот момент 12-летний сын Сергей неудачно нырнул и получил тяжелую позвоночно-спинно-мозговую травму. Мальчишка оказался полностью парализован. Потом были долгие месяцы в больнице - операция и восстановительное лечение. Сейчас Сергею 14 лет. Как рассказала ИА «Высота 102» его мама, которая постоянно находится рядом с сыном, он очень старается выполнять все рекомендации врачей, проходит школьное обучение на дому - правда, в устной форме, ведь ни писать, ни сидеть самостоятельно он по-прежнему не может.













Но доктора дают позитивные прогнозы. Очень хорошие результаты дали курсы реабилитации на базе ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России в Нижнем Новгороде. В год Сергею требуется 3-4 курса, но, как водится, наиболее эффективную помощь можно получить не по полису ОМС, а платно. Ближайший восстановительный курс в нижегородском центре реабилитации ФГУП «Московского протезно-ортопедического предприятия» обойдется семье Терещук в 203 тысячи 900 рублей. Половину суммы уже удалось собрать при помощи учителей, родителей и учеников школы №117 Красноармейского района Волгограда. Именно сотрудники школы обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой посодействовать в сборе недостающей суммы при помощи неравнодушных волгоградцев. Ранее деньги на лечение Сергея собирали и коллеги по работе его отца, но дорогостоящие курсы реабилитации должны проводиться регулярно, поэтому семье, где есть еще один ребенок и работает только папа, приходится непросто. Кроме того, подростку-инвалиду нужна специальная кровать и другое оборудование, которое стоит недешево. Учителя очень хвалят Сергея, который успешно осваивает школьную программу, даже будучи парализованным и, конечно, хотят, чтобы он смог восстановиться.





Редакция ИА «Высота 102» проверила все документы, касающиеся истории болезни, инвалидности Сергея и материального положения семьи Терещук. Те, кто хочет поучаствовать в сборе средств на реабилитацию подростка могут переводить деньги на карту Сбербанка 5336 6900 0178 1758, принадлежащую маме Сергея - Ирине Терещук. Ее мобильный телефон 8-988-011-5230.



