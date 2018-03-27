Волгоградская область отличилась финансовой грамотностью

Регионы, участвующие в проекте министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Регионы, участвующие в проекте министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Общий уровень финансовой грамотности россиян растет, но у значительной группы людей он по-прежнему остается на низком уровне. Такие результаты получили эксперты ОНФ по итогам проведенного мониторинга. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, лучшие практики организации региональных программ финансовой грамотности отмечены в Архангельской, Волгоградской, Калининградской областях и в Алтайском крае.

В мониторинге приняли участие 38 субъектов РФ, в том числе 9 регионов, участвующих в проекте министерства финансов «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Помимо исследования потребителей финансовых услуг, аналитики проекта ОНФ «За права заемщиков» оценили эффективность региональных программ министерства финансов, проводимых в девяти регионах. Для этого использовалась публично доступная информация о проводимых мероприятиях, их аудитории, партнерах, подготовленных преподавателях финансовой грамотности. Высокую оценку получила Волгоградская область, где зафиксирован широкий охват аудитории.



