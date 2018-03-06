



Компания «МегаФон» предоставит услугу мобильной передачи данных для ЭКГ-аппаратов, установленных в машинах «скорой помощи» в Волгограде. Благодаря надежному интернету информация о состоянии пациентов будет поступать в режиме онлайн – это упростит постановку диагноза и поможет оперативно подготовиться к приему больного в лечебном учреждении.

Согласно заключенному контракту, SIM-карты компании с неограниченным интернет-трафиком будут установлены в 137 аппаратах ЭКГ волгоградской «скорой», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«При выборе нового поставщика услуги «скорая помощь» оценила высокое качество нашего мобильного интернета. Широкое покрытие сети в городе позволит медикам оперативно обмениваться данными с коллегами – в частности, для консультаций, если постановка точного диагноза требует участия более опытного кардиолога. Кроме того, в больнице уже к моменту приезда машины будут знать о том, что конкретно требуется пациенту», – поясняет директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.

Обмен данными с удаленными объектами по технологии М2М («от машины к машине») используется многими корпоративными клиентами «МегаФона». В настоящее время SIM-карты оператора широко применяются транспортными и охранными предприятиями, в медицине, ЖКХ и других сферах.



