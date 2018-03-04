В Волгоградской области нашли пропавшую школьницу









Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около девяти часов вечера. Сообщалось, что утром Анна ушла в школу, которая находится всего в 150 метрах метрах от ее дома. Но на занятиях она не появилась и домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. На следующий день к поискам присоединились волонтеры. Как стало известно позднее, 2 марта девочка связывалась с родными по сотовому. Тогда удалось установить, что звонок был сделан с территории Камышина. Однако, прорабатывались и версии о том, что позже она могла покинуть родной город. Поиск велся не только по всей Волгоградской области, но и в соседних регионах.

Полицейские обнаружили пропавшую несколько дней назад в Камышине школьницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 11-летняя Анна Выпрецкая найдена живой на территории города Камышина. Ребенка обнаружили сотрудники сводного отряда в ходе поквартирного обхода в одного из жилых домов.