|Происшествия
|05.03.2018 09:24
В Волгоградской области нашли пропавшую школьницу
Полицейские обнаружили пропавшую несколько дней назад в Камышине школьницу. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 11-летняя Анна Выпрецкая найдена живой на территории города Камышина. Ребенка обнаружили сотрудники сводного отряда в ходе поквартирного обхода в одного из жилых домов.
Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около девяти часов вечера. Сообщалось, что утром Анна ушла в школу, которая находится всего в 150 метрах метрах от ее дома. Но на занятиях она не появилась и домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело. На следующий день к поискам присоединились волонтеры. Как стало известно позднее, 2 марта девочка связывалась с родными по сотовому. Тогда удалось установить, что звонок был сделан с территории Камышина. Однако, прорабатывались и версии о том, что позже она могла покинуть родной город. Поиск велся не только по всей Волгоградской области, но и в соседних регионах.
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде
В Волгограде сотрудник полиции и спасенная им на пожаре девочка встретились как родные люди
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались...
Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Происшествия
|05.03.2018 14:27
22-летнюю жительницу Волгограда задержали в Ростове-на-Дону за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере: в ее сумке находилось около килограмма нефасованного наркотического вещества «N-метилэфедрон». По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, сообщает ИА «Высота 102», девушка планировала совершить несколько закладок на территории города. Сотрудники полиции обнаружили два тайника с наркотиком и изъяли около 50 граммов. По предварительным данным, с покупателями подозреваемая связывалась через Интернет. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до 15 лет колонии.
Прочитана: 143 раз
|Экономика
|05.03.2018 14:17
Лидеры рынка, европейский дизайн, подвеска, которую настраивали ведущие автомобильные компании и богатая комплектация в базовом оснащении – это только первые 3 из 7 неизвестных фактах о компании Chery и ее автомобилях. Подробно о преимуществах Chery Tiggo рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery. Факт 1. Один из лидеров рынка По данным аналитического агентства «Автостат» за 2017 год, компания Chery занимает 2 место по количеству реализованных машин (сравнение проводилось среди китайских марок, представленных на отечественном рынке). Продажи автомобилей Chery выросли на 24% по сравнению с прошлым годом. Внутри модельного ряда Chery лидером является автомобиль Chery Tiggo...
Прочитана: 116 раз
|Выборы
|05.03.2018 14:04
Члены участковых избирательные комиссий по второму кругу пошли по домам и квартирам жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, оповестив не так давно граждан о предстоящих выборах президента России, члены УИКов вооружились пригласительными и снова отправились на поквартирный обход электората. Причем, официальный документ с призывом явиться 18 марта на участки для голосования избирателям вручают лично в руки – в почтовые ящики активисты стараются «письма счастья» не бросать. Напомним, как уже передавало информагентство, с 15 февраля члены УИКов стали наносить «визиты вежливости» жителям региона, оповещая их о предстоящем дне голосования. Членов комиссий можно узнать по фирменной экипировке...
Прочитана: 501 раз
|Экология
|05.03.2018 13:46
Росводресурсы сохранили для Волжской ГЭС сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС работает с 16 декабря 2017 года и пока таким он останется до 22 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС, повышенный для этого времени года пропуск воды через замыкающую Волжско-Камский каскад Волжскую ГЭС обусловлен необходимостью сработки водохранилищ каскада до предполоводных отметок в соответствии с требованиями правил использования водных ресурсов в целях подготовки каскада к безопасному пропуску половодья 2018 года. В связи с...
Прочитана: 408 раз
|Происшествия
|05.03.2018 13:34
Сотню метров кабеля попытались украсть на волгоградском транспортном предприятии двое рабочих из Саратовской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, днем мужчины взяли бухту кабеля со склада на станции имени Максима Горького и спрятали ее в бойлерной. Вечером они вернулись за своей “добычей” и попытались вынести украденное с территории. Но в этот момент их задержали сотрудники транспортной полиции. Теперь ворам-неудачникам из соседнего региона грозит до 5 лет тюрьмы за покушение на кражу.
Прочитана: 403 раз
|Экология
|05.03.2018 13:25
Центральный районный суд Волгограда обязал ООО "Концессии водоснабжения" организовать проведение с помощью аккредитованной лаборатории производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению и организациям Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Иск в суд был подан природоохранной прокуратурой по результатам проверки в 2017 году деятельности предприятия-концессионера, обслуживающего системы городского водопроводно-канализационного хозяйства. В результате было установлено, что с 1 апреля 2017 года и по настоящее время "Концессии водоснабжения" осуществляют производственный контроль качества питьевой воды не аккредитованной лабораторией. Это стало основанием для вынесения постановлений о возбуждении административных производств в отношении должного и юридического лица по ст....
Прочитана: 248 раз
|Телеком
|05.03.2018 13:07
Благодаря партнерству Mastercard и «МегаФона» абоненты оператора получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay через выпуск виртуальной карты Mastercard. Абоненты могут это сделать через свой личный кабинет «МегаФона» и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платежным средством. Для Google Pay такая возможность появится в течение марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «Мы рассчитываем привлечь к использованию этого сервиса большинство пользователей Apple, Samsung и Android устройств в нашей сети и тем самым значительно увеличить проникновение безналичной оплаты в России. Этим уникальным проектом мы...
Прочитана: 287 раз
|Газетный киоск
|05.03.2018 13:06
Известия. iz.ru, 5 марта 2018 года. Минспорта и оргкомитет чемпионата мира по футболу обяжут регионы построить питомники для бездомных животных. Организационный комитет «Россия-2018» и Министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. Мониторингом и проверкой построенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Владимир Бурматов. Информацию подтвердили в оргкомитете «Россия-2018» и Министерстве спорта РФ. Как заявил «Известиям» председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, организаторы ЧМ-2018 в России и Международная федерация...
Прочитана: 317 раз
|Расследования
|05.03.2018 12:50
Пропавшую в Камышине Анну Выпрецкую нашли в квартире 58-летнего местного жителя, который знал ее родителей, но девочке представился полицейским. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. Оказалось, что похититель подошел к девочке, которая шла в школу, представился сотрудником полиции и сообщил, что она задержана. Неизвестный привел ее в квартиру, где и удерживал в течение четырех суток. По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось. Девочку нашли полицейские во время поквартирного обхода микрорайона. Они позвонили в одну из квартир, дверь открыл мужчина. Увидев людей в форме, он попытался ее захлопнуть, но в этот...
Прочитана: 9285 раз
|Расследования
|05.03.2018 12:06
Два с половиной года колонии общего режима получил бывший инспектор ДПС Владимир Гришин за то, что он вместе с подругой избил полицейского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Волгоградский областной суд отменил приговор райсуда, наказавшего бывшего стража порядка условно. По материалам дела, ночью 14 октября 2016 года Гришин и его подруга Маргарита Пилипчук слушали громкую музыку. После жалобы соседей на место прибыл наряд полиции. Гришин и его подруга напали на стражей порядка и стали их избивать. Повалив одного из полицейских, Гришин несколько раз ударил его головой об пол, в результате тот получил черепно-мозговую травму....
Прочитана: 1927 раз
|Общество
|05.03.2018 11:31
Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области разбирается в обстоятельствах «непреодолимой» силы
Наибольшее количество жалоб, поступивших в прошлом году в адрес Уполномоченного по правам человека Волгоградской области - нарушение жилищных прав. Более того, среди ряда укоренившихся проблем появилась новая, - говорится в отчете, направленном в адрес губернатора, прокурора региона, руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, председателя областного заксобрания, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе. Так, перерасчет платы за коммунальные услуги при временном отсутствии потребителя производится при особых условиях: отсутствия в жилом помещении, не оборудованном приборами учета, всех проживающих в нем лиц, и наличия обстоятельств «непреодолимой силы». В результате гражданам, например, находившимся на лечении в стационарных медицинских учреждениях, проходящим воинскую...
Прочитана: 1263 раз
|Расследования
|05.03.2018 11:27
Стали известны некоторые подробности резонансного дела о пропаже 11-летней школьницы в Камышине, которую нашли сегодня живой в одной из квартир 7-го микрорайона. Как сообщил ИА "Высота 102" близкий к следствию источник, по предварительным данным, девочку несколько дней удерживал грузчик, ранее работавший в магазине, которым владеют родители девочки. Известно, что 59-летний мужчина подъехал на машине к школе и обманным путем заманил девочку в автомобиль. Злоумышленник несколько дней удерживал девочку в своей квартире, которая расположена в одном из домов 7-го микрорайона в Камышине. С какой целью мужчина похитил девочку, пока не известно. В момент обхода многоквартирного дома школьница сама выбежала из квартиры...
Прочитана: 11306 раз
|Происшествия
|05.03.2018 09:05
По уточненным данным, 12 человек пострадали, в том числе два водителя, в результате столкновения микроавтобуса "Ford" и кроссовера "Nissan" в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102 сообщили в ГУ МВД России по региону. На данный момент известно, что, по предварительным данным, на проспекте Жукова 35-летняя водитель кроссовера не предоставила преимущество движения микроавтобусу 110 маршрута, произошло столкновение. На месте происшествия работают инспекторы ДПС. Медиками были осмотрены все участники ДТП. Госпитализирован один человек. Его отправили в БСМП №25.
Прочитана: 6341 раз
|Общество
|05.03.2018 08:09
Жители дома №14 по ул. Михаила Паникахи в Волгограде в отчаянии: в подъезде вот уже какой день стоят зловонные лужи канализационных стоков. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, до этого прорывы канализационной трубы случались периодически на протяжении двух недель, но приезжала аварийка и устраняла разлив. «Сейчас мы неделю ходим через подъезд по кирпичикам, ни водой, ни санузлом, естественно, пользоваться толком нельзя - все тут же оказывается в подъезде. Часть выливается на улицу и там застывает. Часть стекает в подвал дома и затекает под полы квартир на первом этаже. Аварийная служба на этот раз объяснила, что сделать с этим...
Прочитана: 3452 раз
|Аналитика
|04.03.2018 17:46 (Обновлено: 05.03.2018 12:09)
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались в числе 350 российских журналистов, удостоенных за свои публикации премии общероссийского народного фронта. В списке лауреатов и представитель информагентства «Высота 102». Чем запомнилась местным представителям СМИ поездка в самую западную точку России, о каких проблемах им предложил поспорить Общероссийский народный фронт и какие тайны поведал журналистам Владимир Путин – смотрите в итоговой еженедельной программе «Взгляд с Высоты».
Прочитана: 32423 раз
5 марта 13:46
5 марта 13:06
5 марта 11:31
5 марта 11:27
5 марта 09:24
В Волгоградской области нашли пропавшую школьницу 16
4 марта 17:46
4 марта 10:51
Происшествия
5 марта 09:24
В Волгоградской области нашли пропавшую школьницу 16
2 марта 08:39
2 марта 08:25
1 марта 19:24
1 марта 09:55
1 марта 09:42
1 марта 08:28
28 февраля 10:04
27 февраля 16:54
27 февраля 15:15
27 февраля 12:12
27 февраля 09:42
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 5 Марта, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура -7..-9 С, давление 742..744 мм рт.ст., ветер Западный, 7 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
5 Марта, Пн
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 32313
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России20
Просмотров: 31734
Просмотров: 9464
Просмотров: 8814
Просмотров: 6770
Просмотров: 3956
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +28 / 9-
В Волгограде "реанимировали" дело о строительстве коттеджа экс-начальнику колонии его подчиненными12
Рекомендации: +27 / 6-
Рекомендации: +25 / 3-
Журналисту ИА «Высота 102» в Калининграде вручены диплом лауреата конкурса «Правда и справедливость» и премия фонда ОНФ9
Рекомендации: +24 / 5-
Рекомендации: +23 / 2-
Рекомендации: +23 / 3-
Рекомендации: +23 / 4-
Рекомендации: +23 / 12-
Рекомендации: +22 / 1-