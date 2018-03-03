В Волгограде дорожники вышли на борьбу с редким природным явлением





На дорогах Волгограда организовано патрулирование дежурных комбинированных дорожных машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ночь на 4 марта дорожно-коммунальная техника вышла на противогололедную обработку улиц. Около 900 тонн песко-соляной смеси было использовано для устранения последствий ледяного дождя, прошедшего ночью на большей территории города. Волгоградские службы в связи с неблагоприятным погодным прогнозом остаются в состоянии повышенной готовности.

Редкое природное явление – осадки в виде дождя при отрицательной температуре окружающего воздуха - наблюдалось минувшей ночью в областной столице. При таких условиях на всех открытых поверхностях образуется толстый слой гололеда, на дорогах – гололедица.

По сообщению ФГБУ «Волгоградский ЦГМС» сегодня днем на территории Волгоградской области сохранится неблагоприятная погодная обстановка, в отдельных районах пройдет снег с дождем.

При выпадении осадков в Волгограде готовы выйти на противогололедную обработку дорог до 70 единиц специализированной техники. Дорожно-коммунальные службы призывают водителей быть бдительными на дорогах, соблюдать при движении безопасную дистанцию, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, не бросать личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной спецтехники.



