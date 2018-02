«Ростелеком» наградил победителей кибертурнира по «World of Tanks» в Волгограде

Кибертурнир «Ростелекома», приуроченный ко Дню защитника Отечества, по самой популярной онлайн-игре «World of Tanks», состоялся в Волгограде при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, первое место и кубок «Ростелекома» по итогам боев получила команда «Noname Team». Второе место досталось команде «Пламя ГКВ». На третьем – «Черный Тюльпан». Все они стали обладателями призов и подарков от телекоммуникационного оператора и партнеров.

Девять команд соревновались за кубок «Ростелекома» в уникальном формате кибервстречи на площадке «Cyberarena Волгоград». В рамках поединков «Ростелеком» предоставил доступ к специальным игровым аккаунтам с определенными наборами техники и локациями. Кроме того, была организована интернет-трансляция боев, за которыми могли дистанционно следить болельщики и группы поддержки.













По словам председателя комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Ивана Радько, мероприятие получилось очень интересным и востребованным в молодежной среде Волгограда.

Участник турнира Иван Широков выразил благодарность за отличный турнир: «Не каждый раз выпадает возможность — вот так собрать команду и сразиться в честном бою, в равных условиях, а потом еще и вживую обсудить игру. Достойные соперники, достойная организация, классные танки!».

Участники матча единодушно высказали пожелание, чтобы такие встречи-поединки по «World of tanks» стали в Волгограде традиционными. Ближайший кибертурнир планируется провести уже этой весной и приурочить к празднованию Дня Победы.

«Наша площадка предоставляет возможности для интерактивного времяпровождения, и здорово, что с «Ростелекомом» у нас получился такой масштабный и эмоционально насыщенный турнир по легендарной «World of tanks», – отметил директор площадки «Cyberarena Волгоград» Сергей Великанов.

Директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Червакова уверена, что, популяризируя и развивая цифровые технологии через игровую индустрию, компания способствует формированию практических навыков, востребованных в современной жизни молодого поколения.













