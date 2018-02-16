



Праздник «Широкая масленица», который сегодня прошел в НОУ СОШ «Бизнес-гимназия», заставил раскошелиться родителей и гостей вкусного мероприятия. В качестве товара выступали блины и разная аппетитная домашняя выпечка, которую принесли дети на своеобразную ярмарку.





Но, как сообщает ИА «Высота 102», мамы, папы, бабушки и дедушки расставались с наличными с большим удовольствием, ведь выручка от продажи блинов и другого угощения по заведенной в учебном заведении традиции вновь пойдет на благое дело. Как рассказали в бизнес-гимназии, собранные деньги дети хотят передать в Волжский детский дом. Для учеников этого образовательного учреждения помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, уже давно стало привычным делом.





В бизнес-гимназии регулярно проводятся акции милосердия, куда дети приносят свои игрушки и поделки. Вырученные от их реализации средства уже помогли ребенку с травмой позвоночника, которому была приобретена кровать с ортопедическим матрацем, также помощь оказывалась онкобольным детям и с диагнозом ДЦП. По словам руководителей бизнес-гимназии, дети участвуют в подобных мероприятиях по зову сердца, а такие акции воспитывают в них сострадание и милосердие.



