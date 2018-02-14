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 15.02.2018 12:02(Обновлено: 15.02.2018 12:28)

В Волгограде команды «World of Tanks» сразятся на турнире Кубка «Ростелекома»



Турнир по «World of Tanks» на кубок «Ростелекома» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда пройдет 24-25 февраля. Команды лучших бойцов города и области соберутся на самой популярной игровой площадке «Cyberarena Волгоград». В программе мероприятия – различные конкурсы с призами и сувенирами от «Ростелекома», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Чтобы стать участником соревнований,  необходимо пройти регистрацию. Более подробную информацию о правилах турнира, можно посмотреть ЗДЕСЬ. Фактическая регистрация стартует в 9 утра, начало матчей – в 10:00. Ждем вас по адресу: г.Волгоград ул. Рабоче-Крестьянская, 9 м.
Всем гостям и участникам турнира напомним, что «Ростелеком» специально для поклонников компьютерных игр разработал уникальный тарифный план «Игровой». Пользователь тарифа получает высокоскоростной доступ в интернет, а также премиум аккаунт Wargaming, эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р) и много других бонусов: прокачанный на 100 процентов экипаж с навыком «Боевое братство», танк Т-44-100 (P) обладает дополнительным камуфляжем, уникальной наклейкой войск связи СССР, обвесами в виде катушки и мачты связи и слотом в ангаре. Премиум-аккаунт един для трех игр от Wargaming: World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.
Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.

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Общество 15.02.2018 12:09 (Обновлено: 15.02.2018 12:36)

В Волгограде почтили память воинов-афганцев Волгоградские ветераны боевых действий сегодня собрались на митинг в Парке Памяти в Тракторозаводском районе, сообщает ИА «Высота 102». 15 февраля 1989 года был завершен вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Этот день в России отмечается как День воина-интернационалиста. В Волгограде матери, вдовы, бывшие сослуживцы и  их дети традиционно собираются у монумента, вокруг которого на гранитных стелах высечены имена 179 жителей области, погибших за время афганского конфликта. На сегодняшний день в Волгоградской области проживает более 4 тысяч ветеранов боевых действий в Афганистане.
Прочитана: 3844 раз
Общество 15.02.2018 12:04

В Волгограде 100-летие Красной Армии встретят в "сверкании штыков" Выставка под названием "В сверкании штыков и орудийном громе...", посвященная 100-летию Рабоче-Крестьянской Красной Армии,  готовится к открытию в Мемориально-историческом музее Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в музее-заповеднике "Сталинградская битва", экспозиция, подготовленная при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, примет первых посетителей за два дня до юбилейной даты. Днем рождения Красной Армии принято считать 23 февраля 1918 года - в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил. На выставке можно будет узнать всю историю РККА с момента ее создания до окончания Великой Отечественный войны. Разделы экспозиции последовательно рассказывают о зарождении советских Вооруженных...
Прочитана: 290 раз
Расследования 15.02.2018 12:01

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал незаконным договор страхования жизни вкладчика ПАО «БинБанк» и обязал ООО «ВСК Линия жизни» вернуть волгоградцу страховую сумму. Как сообщили  ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, мужчина обратился в филиал ПАО «БинБанк» в Волгограде, чтобы положить деньги под проценты. Он подписал документы и внес в банк денежные средства. Однако дома после внимательного прочтения документов увидел, что на самом деле подписал договор страхования жизни с  ООО «ВСК линия жизни» сроком на  3 года. Причем по истечении этого срока он бы получил назад свои деньги в том же размере без каких-либо процентов. Когда мужчина потребовал расторгнуть договор, ему...
Прочитана: 774 раз
Общество 15.02.2018 10:59

Около 24 миллионов рублей выделено на ремонт пешеходных тротуаров от 7-ой Гвардейской и от площади Возрождения до стадиона «Волгоград-Арена». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком выступило муниципальное учреждение «Комдорстрой». Работы, которые проводятся в рамках благоустройства территория к ЧМ-2018,  должны быть закончены к 16 апреля. Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие, отремонтировать колодцы, а также положить новый асфальтово-бетонный слой. Тротуары должны прослужить и после проведения чемпионата: гарантийный срок на работы установлен в четыре года. 
Прочитана: 732 раз
Общество 15.02.2018 10:58

В Волгограде отельер отделался предупреждением за "космические" цены на время ЧМ-2018 Индивидуальному предпринимателю - владельцу отеля "Галерея парк Волгоград" - удалось избежать штрафных санкций за продажу номеров в период проведения ЧМ-2018 по "космическим" ценам, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, владельца отеля привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.6 КоАП РФ (Нарушение порядка ценообразования) в конце января текущего года, но решение в законную силу еще не вступило. По сведениям информагентства, учитывая, что предприниматель ранее к административной ответственности не привлекался, на первый раз суд ограничился вынесением ему предупреждения. В случае, если отель поймают на нарушениях повторно, то крупных штрафов больше избежать не удастся. Напомним,...
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Общество 15.02.2018 07:59 (Обновлено: 15.02.2018 08:00)

Более 138 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на погашение кредиторской задолженности перед подрядчиками в муниципалитетах, которые занимались строительством и реконструкцией объектов социальной, культурной и спортивной сферы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на соответствующее постановление администрации Волгоградской области, среди получателей субсидии – Волгоград, Старополтавский район и Урюпинск. Так, более 41 миллионов рублей выделено Волгограду для погашения долга за реконструкцию ГДЮЦ, около 47 миллионов рублей – за строительство школы в «Родниковой долине», почти 3,5 миллиона рублей – за строительство детского на ул. Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе, около 3,8 миллиона рублей - за возведение детского сада №246 по ул....
Прочитана: 1342 раз
Аналитика 14.02.2018 20:06

Смотрите сегодня в программе: инспекторы Госжилнадзора по Волгоградской области верят, что эффективно наблюдают за зимней работой управляющих организаций. Ледниковый период: жители Волгограда платят, но не видят результатов оказания услуг по очистке внутриквартальных дорог. Переполох на улице, где стоит здание регионального главка МВД: что случилось на самом деле, официально полиция не комментирует. Союз похоронных организаций и крематориев инициировал совещание: в Волгограде обсудили грядущие изменения в законе о погребении.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00...
Прочитана: 29401 раз
Происшествия 14.02.2018 17:50

Более трех десятков граждан Узбекистана, не имеющих  разрешений на работу в России, были задержаны  в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102”  в региональном главке МВД, это стало результатом  совместного рейда полицейских и сотрудников УФСБ. Граждан соседней страны доставили в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области для проверки и установления личности. Сейчас правоохранители ищут их работодателя. 
Прочитана: 3840 раз
Общество 14.02.2018 17:48

Госжилнадзор предлагает жителям Волгограда смириться до весны с обледеневшими дорогами во дворах Из 138 обследованных с начала февраля в Волгограде территорий около многоквартирных домов нарушения при уборке снега выявлены почти в половине случаев (40%). Об этом сегодня журналистам в ходе брифинга сообщили представители инспекции госсжилнадзора области, сообщает ИА "Высота 102". Серьезные огрехи в работе УК в период снепопада и дальнейшего обледенения дорог и тротуаров зафиксированы  в Центральном, Тракторозаводском, Кировском и Дзержинском районах. «К сожалению, управляющие компании не смогли в полном объеме убрать осадки, что и привело к образованию наледи, с которой до марта  мы с вами, к сожалению, ничего не сделаем», - констатировала заместитель руководителя инспекции Госжилнадзора региона.  ...
Прочитана: 5182 раз
Общество 14.02.2018 17:26

Два сайта, содержащих подробную информацию о способах уклонения от воинских обязанностей путем симуляции болезни, закрыты в Волгограде по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решения Красноармейского районного суда, информация на данных ресурсах  по требованию районного прокурора признана запрещенной к распространению на территории РФ. В материалах дела отмечается, что публикация таких "советов", согласно российскому законодательству, является уголовно наказуемым деянием. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
Прочитана: 763 раз
Общество 14.02.2018 17:06

В Волгограде в День влюбленных задумались о будущем похоронного дела в России Грядущие изменения федерального законодательства о погребении и похоронном деле, перспективы развития этой сферы услуг в муниципальных образованиях РФ сегодня стали основными вопросами на совещании, которое состоялось в Волгограде по инициативе Союза похоронных организаций и крематориев, сообщает ИА "Высота 102". Участие в обсуждении этой специфической темы приняли представители администрации Волгограда и области, Волжского, региональной Ассоциации предприятий похоронной отрасли, депутаты и общественники. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, которая задала тон дискуссии, в 2017 году президент поставил задачу повысить в России качество и доступность сферы ритуальных услуг, и скоро законопроект о погребении и...
Прочитана: 4894 раз
Расследования 14.02.2018 17:05

Складского помещения, которое использовалось когда-то для собственного дела, лишилась за долги жительница Жирновска. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, женщина задолжала банку более семи миллионов рублей. Известно, что ранее она занималась бизнесом, но после потери дела не смогла рассчитаться с долгами. Недавно у нее было арестовано нежилое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома. Когда-то она использовала его как склад. После истечения 10-дневного срока помещение продали чуть более чем за 3,5 миллиона рублей. Деньги переведены банку. Меры принудительного взыскания в отношении женщины продолжаются. Известно, что сейчас она активно агитирует своих...
Прочитана: 4377 раз
Расследования 14.02.2018 16:54

До 19 апреля продлен срок ареста учредителя ООО “Спецэмаль” Николая Дубовикова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе облсуда, сегодня апелляционная инстанция утвердила такое решение суда Центрального района. Дубовикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.  По версии следствия, он вместе с  генеральным директором ЗАО “Юниж-Строй”  при помощи подложных договоров о долевом участии похитили у людей и организаций более 53 миллионов рублей.
Прочитана: 1184 раз
Выборы 14.02.2018 15:43

В Волгограде перед выборами президента «политкомиссарами» назначили 9 депутатов Получил широкую известность в узких политических кругах Волгограда список депутатов, которым доверили наведение порядка в районах города к выборам главы государства. Как стало известно ИА «Высота», в число «счастливчиков» попали 9 народных избранников, из которых пятеро – представители городской думы, остальные – региональные парламентарии. Перед фактом «слуг народа» поставила партия, которая поручила им не контролировать, но поддерживать местные предвыборные штабы в части активизации кампании, причем не только президентской, но и по референдуму. Цель повлиять на волеизъявление граждан не стоит, напротив – думцам поручено не допустить перегибов на местах от особо рьяных штабистов. Переусердствовать нельзя, поскольку...
Прочитана: 8941 раз
Общество 14.02.2018 15:25 (Обновлено: 14.02.2018 15:33)

Участкового из Волгоградской области наградили за спасение на пожаре пожилой женщины Медаль “За смелость во имя спасения” вручили участковому из Михайловки Сергею Ивину, который вывел из огня пожилую женщину. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в августе минувшего года старший лейтенант полиции Ивин заметил пожар в одном из частных домов. Он сообщил о возгорании пожарным, а сам бросился на помощь. Во дворе горящего дома он увидел мужчину, который пытался справиться с огнем. Тот рассказал полицейскому, что в здании остались его пожилые родители.  Недолго думая, страж порядка вошел в горящий дом и успел  вывести из него пожилую женщину. Мужчину, к сожалению, спасти не удалось....
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