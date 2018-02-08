







Сегодня в Волгоград прибыл известный российский политик, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Как сообщает ИА «Высота 102», первым пунктом программы визита в город-герой лидера ЛДПР стало традиционное посещение Мамаева кургана и возложение цветов. После чего он сразу отправился в Волгоградский социально-педагогический университет, в настоящую минуту уже началась его встреча со студентами и общественностью.

















В его программе - чтение лекции и ответы на вопросы молодежи. Владимир Жириновский также посетит Институт Конфуция ВГСПУ, зоологический музей и снова встретится с молодежью. В Волгоград лидер ЛДПР прилетел из Екатеринбурга, где он также встречался со студентами.

Владимир Жириновский известен как ярый сторонник переименования Волгограда в Сталинград. Несколько раз возглавляемая им фракция ЛДПР пыталась вносить в Госдуму соответствующий законопроект. Однако каждый раз жириновцы терпели фиаско. Любопытно, что в 2015 году, когда аналогичный документ в заксобрание страны вносили депутаты от фракции КПРФ, то его отклонили, в том числе, по причине неодобрения со стороны представителей ЛДПР. Тем не менее, это не означает, что главный либерал-демократ России остыл к идее вернуть Волгограду прежнее имя. 2 февраля в день празднования 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы на своей странице в одной из социальных сетей Жириновский вновь высказался за переименование города-героя в Сталинград, поскольку, как выразился политики, Волгоград именно с таким именем вошел в мировую историю.

Из Волгограда Владимир Жириновский отправится в Ростов-на-Дону, где прочитает лекцию студентам ДГТУ.



