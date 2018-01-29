250 компаний Юга в 2017 году подключили «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома»





За прошедший год 250 организаций ЮФО и СКФО стали пользователями бизнес-услуги «Ростелекома» «Управляемый Wi-Fi», которая позволяет организовать зоны беспроводного доступа в сеть для сотрудников и гостей офиса, центра обслуживания, отеля, ресторана и других объектов.

«Управляемый Wi-Fi» – это решение для организации гостевого беспроводного доступа в интернет с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Услуга включает возможности управления настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной web-страницы, размещения рекламной информации.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба «Ростелекома», согласно исследованию компании , около 30% посетителей офисов компаний и других общественных мест спрашивают о наличии гостевого Wi-Fi. При этом сейчас лишь 28% организаций предоставляют такой сервис. В основном, это отели, рестораны и кафе, предприятия сферы обслуживания и торговли. Планируют в ближайшее время подключать «Управляемый Wi-Fi» медицинские учреждения, перевозчики и автобизнес, банки и страховые компании и др.

«Управляемый Wi-Fi» – один из наиболее популярных сервисов «Ростелекома» в бизнес-сегменте. Во-первых, наличие гостевого доступа – это проявление заботы о клиентах и показатель уровня сервиса. Во-вторых, это выгодно самим заказчикам: клиенты проводят в зоне гостевого доступа больше времени, можно размещать рекламу на странице приветствия, а также получать статистику посещаемости. В-третьих, все сложности, связанные с авторизацией, «Ростелеком» берёт на себя», – комментирует заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Константин Боженов.

По словам директора по IT«СБС Мегамолл» (г. Краснодар) Семёна Сидоренко, услуга «Управляемый Wi-Fi» – неотъемлемая часть сервиса центра и инструмент повышения продаж: посмотреть информацию о магазинах и развлечениях, узнать маршруты транспорта, купить билеты в кино онлайн – всё это гости могут делать в сети, попутно получая информацию о выгодных предложениях центра, а это повышает средний чек.

Подключить «Управляемый Wi-Fi» и другие сервисы для бизнеса можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 (800) 200 3000.



